Digita CONTEMPORANEAMENTE su 3 dispositivi diversi con questa Tastiera GENIALE!

Ad oggi su Amazon l'articolo è disponibile a quasi metà prezzo

In ufficio o in viaggio capita a tutti di dover utilizzare in sincronia pc, tablet, smartphone e chi più ne ha più ne metta. Rendi il tuo lavoro molto più semplice e veloce con questa Tastiera wireless multi-dispositivo marcata Logitech che oggi Amazon ha in promozione speciale con uno sconto eccezionale del 44%.

L'articolo che vi cambierà la vita è acquistabile a soli 69 euro quindi a quasi metà prezzo. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Tastiera wireless multi-dispositivo Logitech: caratteristiche e funzionalità

Attraverso la connettività intelligente USB o al mini ricevitore Bluetooth, la Tastiera wireless multi-dispositivo marcata Logitech può connettersi a qualsiasi dispositivo tecnologico che sia computer, tablet PC o smartphone. È possibile anche associare 3 dispositivi e passare da uno ‎‎all’altro con il pulsante Easy Switch.

La tastiera senza fili di dimensioni standard ha tutto ciò di cui hai bisogno, compresa la parte numerica e un supporto integrato. Offre una digitazione ‎precisa e silenziosa grazie a tasti concisi, rapidi e sottili.

La base di ‎gomma integrata è adatta per più dispositivi e rende confortevole e veloce la digitazione. L’articolo riconosce immediatamente il dispositivo a cui è connessa ed è compatibile con tutti i sistemi operativi (Windows, Mac, Android e Apple iOS). In più le 2 batterie AAA preinstallate e la sospensione ‎automatica integrata garantiscono un funzionamento ininterrotto fino a 24 mesi.

La Tastiera wireless multi-dispositivo marcata Logitech è in promozione speciale su Amazon con uno sconto eccezionale del 44%.

