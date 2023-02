Devi cambiare la TV? ACQUISTA LUI e risparmi 367 euro!

Un prezzo così folle non si ripeterà facilmente, perciò approfitta ora del mega sconto del 46% e acquista adesso su Amazon la TV Samsung Crystal.

Se stai pensando di sostituire il tuo vecchio televisore, questa è proprio l’offerta che fa al caso tuo! Abbiamo scovato per te una TV Samsung Crystal da 50 pollici con uno sconto davvero folle, se la acquisti adesso su Amazon potrai usufruire di uno sconto del 46% e risparmiare ben 367 euro dal prezzo iniziale. In pratica è come se la stessi acquistando a metà prezzo.

Il prezzo iniziale di questo prodotto è 799 euro, ma tu adesso puoi acquistarla a soli 432,25 euro. Un costo davvero irrisorio per un televisore da 50 pollici e con la qualità e le alte prestazioni garantite da Samsung.

Smart TV Samsung Crystal: 50 pollici, 4K, Alexa e Google integrati e DVB-T2

Grazie al Dynamic Crystal Color questa TV Samsung ti regalerà colori vibranti, reali e immagini cristalline. Un miliardo di sfumature nate dalla purezza dei cristalli per vivere ogni scena come se stesse accadendo realmente davanti ai tuoi occhi.

Con uno spessore ancora più sottile ed elegante questo televisore si integra alla perfezione nel tuo soggiorno andandolo a impreziosire. Grazie poi al Motion Xcelerator ogni tuo comando verrà eseguito alla massima velocità. Non solo, porta la tua esperienza di gioco ad un altro livello con la massima fluidità d’immagine. Entra nel vivo dell’azione grazie ad un suono ancora più dinamico. L’audio surround 3D di questa TV Samsung abbinato all’audio virtuale del canale superiore offre un’esperienza sonora completamente immersiva. Infine il televisore Samsung Crystal UHD è già predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0 quindi non dovrai dotarti di alcun decoder TV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.