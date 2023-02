DeLonghi porta a casa tua il vero e unico Espresso Italiano

Acquista ora su Amazon la macchina da caffè DeLonghi e risparmi ben 60 euro.

Il caffè non è solo una bevanda, il caffè è un piacere, un vera e propria esperienza di gusto e farlo a regola d’arte è un mestiere. Oggi portiamo l’unico e inimitabile Espresso Italiano a casa tua con la macchina da caffè firmata DeLonghi ad un prezzo unico. Puoi acquistarla ora su Amazon e con lo sconto del 30% risparmiare ben 60 euro da prezzo di partenza.

Macchina da caffè DeLonghi: un oggetto di design che allieterà le tue mattine e le tua pause con un espresso davvero speciale

La macchina da caffè Scultura DeLonghi non è solo ti consentirà di bere il miglio espresso italiano mai provato prima ma è anche un vero è proprio oggetto che arrederà la vostra cucina grazie alla sua finitura laccata grigio con dettagli cromati. Presenta una pressione a 15 bar ed è in acciaio inox.

Con il Cappuccino System puoi miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma per il tuo cappuccino ogni mattina. Questa macchina è poi dotata di un porta filtro con dispositivo crema per utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E. E poi si parla di un elettrodomestico che pensa all’ambiente, rispetta l’ambiente e ti farà risparmiare energia, difatti con l’Eco Function la macchina da caffè si spegne automaticamente dopo 20 minuti di inutilizzo. Il serbatoio d’acqua ha una capacità di 1.4 litri, è trasparente ed è estraibile per agevolare il riempimento e la pulizia. E poi è dotata del comodissimo ripiano scaldatazze.

Non indugiare, le richieste sono tantissime ma le scorte sono limitate. Acquista ora su Amazon la macchina da caffè DeLonghi e risparmi ben 60 euro.

