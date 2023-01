ADDIO DOLORI CERVICALI con Deflettore per aria condizionata

Troppo presto per pensare all’estate? Ma se puoi risparmiare, perché no? Il deflettore costa pochissimo, oggi ancora meno su Amazon, e ti permette di non soffrire troppo il freddo. Scopri di più!

Siamo ancora in inverno, è vero, ma sicuramente stai già pensando all’estate: il calore, il sole, il mare, e il comfort della tua casa con il condizionatore pronto ad accoglierti nelle giornate più calde. Benché sia una preziosa risorsa, a volte il condizionatore – soprattutto quelli più vecchiotti – possiede delle alette che pur ridirezionando l’aria altrove, non ci salvano dallo “spiffero” maligno che causa mal di testa, dolori cervicali, brividi e raffreddamenti. A meno di 20€ oggi puoi risolvere questo problema.

Il deflettore a parete retrattile per aria condizionata ti evita il disagio causato proprio dal contatto diretto con l’aria fredda, che può causare anche dolori articolari oltre a quelli già sopracitati. Puoi regolarlo e inclinarlo di 180° per “guidare” il vento e l’aria fredda, evitando che entri a contatto con il tuo corpo.

Installazione facile senza perforazioni

Con un design a sospensione, facile da installare, protegge da cadute accidentali e protegge la parete. Rimane discreto grazie al suo design bucherellato, ma svolge perfettamente il suo ruolo “protettivo” e di scudo. Si adatta alla stragrande maggioranza dei condizionatori d’aria, ed è un super alleato per chi in casa ha dei bambini, delle persone anziane, o delle persone con una salute delicata. Arriva a casa tua con tutti gli accessori per il montaggio facilitato, che non rovina nè il condizionatore nè tantomeno la parete.

Ancora ci stai pensando? Paga solamente 16,91€ grazie allo sconto Amazon del 10% e al coupon flaggabile per avere altre 6% di sconto. Fatti trovare già pronto per l’estate!

