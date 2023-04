Dash Cam per Auto: PREZZO MINIMO da non perdere

Dash Cam per Auto è un l'unico dispositivo per ottenere immagini e video a definizione elevata mentre sei alla guida della tua vettura.

Se vuoi proteggerti in modo efficace dalle controversie che possono sorgere a seguito di un incidente stradale, l’acquisto di una Dash Cam per Auto è sicuramente una scelta saggia.

Approfitta della promozione Amazon attualmente in corso, che offre uno sconto del 37% su questo prodotto e un ulteriore coupon di 9€ di sconto sul prezzo di listino.

Cattura ciò che circonda la tua auto con la Dash Cam per Auto

Questa Dash Cam per Auto offre una risoluzione di alta qualità di 1080p a 30fps, garantendo immagini nitide anche quando sei in movimento a velocità elevate.

L’ampio schermo da 3″ ti permetterà di visualizzare chiaramente le immagini registrate, mentre il grandangolo da 170° assicura una copertura completa senza zone cieche.

La funzione di apertura dell’obiettivo e la tecnologia WDR migliorano la qualità delle immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione, come durante la notte.

Lo schermo LCD da 3″ ti offre la possibilità di visionare le immagini in tempo reale e di osservare chiaramente ogni dettaglio della registrazione.

La Dash Cam è dotata di un sensore G che, in caso di collisione improvvisa, interromperà automaticamente la registrazione e salverà il video in una cartella di emergenza per evitare sovrascritture.

Inoltre, la dash cam può essere utilizzata per facilitare le manovre di parcheggio offrendo una visuale posteriore.

Se desideri mantenere la dash cam attiva 24 ore su 24, sarà necessario un kit di cablaggio dell’interfaccia mini USB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.