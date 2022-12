Dal frutto al bicchiere, con lo spremiagrumi Delux in OFFERTA

Lo spremiagrumi Delux è perfetto per estrarre il succo della frutta con facilità, e in maniera naturale

Se sei un amante della frutta, e vorresti un accessorio che ti permettesse di estrarre il succo in maniera del tutto naturale, per berlo senza conservanti o zuccheri aggiunti, lo spremiagrumi Delux è perfetto per questo. Ora, è in offerta su Amazon, a soli 47,99€. Acquistalo subito, e provalo per dare alle tue merende un gusto diverso.

Ufesa EX4950 ha un motore di 600W, e possiede un sistema salvagoccia che ti permetterà di lasciare completamente pulito lo spremiagrumi, dopo averlo usato.

Le caratteristiche uniche dello spremiagrumi Delux

In dotazione, con lo spremiagrumi, riceverai un doppio cono: un cono piccolo e un altro grande. Con questi accessori potrai spremere frutta di dimensioni ben diverse una dall’altra, e sempre con la stessa facilità.

Il filtro in acciaio inossidabile garantisce protezione dall’ossidazione che generalmente provocano gli agrumi sui materiali. L’acciaio Inox è inoltre facilissimo da mantenere pulito. Un altro fattore aggiuntivo, che facilita la pulizia, è la possibilità di smontarlo completamente, per pulirlo a fondo.

Due caratteristiche speciali fanno questo spremiagrumi diverso da tutti gli altri sul mercato: la sua potenza di 600 W e il corpo interamente in acciaio Inox, che faciliterà l’igiene del prodotto, e la durabilità. La composizione dell’accessorio da cucina è BPA Free.

L’EX4950 è dotato, inoltre, di un comodo e lungo braccio di estrazione, che rende l’azione di spremere la frutta estremamente semplice.

Lo spremiagrumi Delux è un autentico gioiello per i tuoi giornalieri succhi di frutta fresca. Facile da utilizzare, comodo e pratico grazie al braccio di estrazione XL, al sistema salvagoccia, e alle diverse grandezze dei due coni: un accessorio indispensabile in cucina, se vuoi gustare un succo dal frutto al bicchiere, senza altri passaggi che possano variarne ed alterarne il sapore ed il gusto. Compralo ora, ed approfitta del 20% di sconto Amazon.

