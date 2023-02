Da PC a tablet in un attimo: oggi lo paghi 150 EURO IN MENO!

Progettato per piegarsi a 360°, il Notebook convertibile 2 in 1 della Lenovo è potente e super versatile

Indecisi se comprare un pc portatile super prestante o un tablet compatto e versatile sia per divertirvi a casa che per i vostri progetti professionali? Il problema non sussiste grazie al Notebook 2-in-1 IdeaPad Flex marcato Lenovo, ad oggi in super offerta su Amazon con uno sconto incredibile del 19%.

Potrete acquistare il dispositivo innovativo e comodissimo a soli 649 euro, risparmiando ben 150 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. La promozione è convenientissima ma limitata nel tempo, quindi correte ad ordinarlo: gli articoli stanno andando tutti a ruba!

Notebook 2-in-1 IdeaPad Flex Lenovo: da pc a tablet in un attimo

Il Notebook 2-in-1 IdeaPad Flex è lo strumento che unisce alla perfezione le caratteristiche e le funzionalità di un pc portatile a quelle di un tablet.

Progettato per piegarsi a 360° trasformandosi da notebook a tablet, il dispositivo offre la flessibilità necessaria per usarlo in diverse modalità in base alle proprie esigenze. In più ha un supporto opzionale per la penna digitale con la quale catturare in modo nuovo ogni spunto di ispirazione quando si è in viaggio.

Ha display 14 pollici FullHD Touch con bordi sottili su quattro lati che gli conferiscono un aspetto elegante e contemporaneo. La superficie di visualizzazione risulta inoltre più ampia, così da permette una maggiore concentrazione e un utilizzo ottimale dello schermo Full HD.

I processori mobili AMD Ryzen 5 5500U garantiscono un’esperienza di intrattenimento coinvolgente ovunque, mentre gli altoparlanti anteriori ottimizzati per Dolby Audio offrono un suono sempre nitido e realistico. In più con la connettività fino a Wi-Fi 6 la navigazione è sempre stabile e veloce in qualsiasi luogo ci si trovi.

Ad oggi il Notebook 2-in-1 IdeaPad Flex marcato Lenovo è in super offerta su Amazon con uno sconto incredibile del 19%. Acquistatelo adesso se volete risparmiare 150 euro sul prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.