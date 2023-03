DA NON CREDERE: l’ultimissimo Kindle lanciato sul mercato è in MEGA OFFERTA!

Potrai salvare migliaia di libri per poi leggerli dove e quando vuoi

Finalmente potrai avere tutti i libri che vuoi sempre a portata di mano con questo dispositivo super potente e versatilissimo in mega promozione! È il Kindle Paperwhite, oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto bomba del 27%.

L’ultimo modello nel suo genere è disponibile a soli 109 euro, quindi con un risparmio di ben 40 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione termina l’11 aprile quindi hai pochi giorni per approfittarne, fai in fretta!

Kindle Paperwhite: tutti i libri che vuoi sempre a portata di mano

Il Kindle Paperwhite in mega offerta su Amazon è l’ultimo modello nel suo genere e permette di leggere i contenuti che preferisci dove vuoi e in qualsiasi momento della giornata.

Pensato per la lettura, il dispositivo è dotato di uno schermo antiriflesso da 300 ppi e 6,8 pollici con bordi sottili, per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole. In più la tonalità della luce dello schermo è regolabile, da bianco ad ambra, così da sceglierla in base alle proprie esigenze e non affaticare gli occhi.

Con la memoria interna del disco rigido da 16 GB è possibile salvare migliaia di libri e portarli sempre con te. Il kindle è il 20% più rapido nel voltare le pagine rispetto alla generazione precedente, ed ha un’autonomia elevatissima che arriva anche a 20 settimane. In più, una singola ricarica del dispositivo tramite USB-C dura settimane quindi non rimarrete mai senza energia.

C’è da aggiungere che il dispositivo è impermeabile e testato per resistere a immersioni accidentali in acqua. Questo vuol dire che potrai utilizzarlo tranquillamente al mare, in piscina o nella vasca da bagno.

Ad oggi il Kindle Paperwhite è in offerta speciale su Amazon con uno sconto bomba del 27%, quindi a soli 109 euro compresa spedizione gratuita. La promozione scade tra pochi giorni, fai in fretta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.