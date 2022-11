Cuscino termico per collo e spalle ad un prezzo imbattile con il BLACK FRIDAY

Il cuscino elettrico per scaldarti collo, spalle e schiena, ed alleviare i dolori e la tensione causati dallo stress quotidiano

Con l’arrivo dell’inverno, tutte le attività che facciamo durante il giorno, in casa, vengono ostacolate dal freddo che bussa alle nostre porte. Con il cuscino elettrico per collo e spalle, però, non avrai più problemi. Grazie all’offerta per il BLACK FRIDAY di Amazon, ti verrà scontato del 36%, e sarà tuo alla cifra di 37,99€. Non perdere tempo, ed acquistalo ora.

Il cuscino è 60 x 100 cm, ed è in grado di riscaldarti tutto il collo, le spalle, e la schiena. ️Questo cuscino elettrico vi aiuta a eliminare i dolori alla schiena, alle spalle e al collo o i crampi muscolari, grazie alla terapia del calore che rilassa e allevia i dolori. Allevia il dolore muscolare, la tensione e lo stress. Aumenta anche la circolazione sanguigna della zona dolorante, per accelerare la guarigione del tessuto.

Proteggiti dal freddo in ogni angolo della casa, con il cuscino termico

Il cuscino riscaldante è realizzato in materiale di alta qualità. È possibile utilizzarlo in tutta sicurezza leggendo con attenzione il manuale utente. ️Il cuscinetto è realizzato in flanella di alta qualità ed è così morbido e caldo che tocca e copre schiena e collo, spalle, gambe o pancia.

Ci sono tre livelli di riscaldamento e spegnimento automatico, grazie al regolatore che dispone di un grande interruttore, con cui è possibile regolare facilmente la temperatura tra tre livelli (da 48 °C a 78 °C). Per motivi di sicurezza, si spegne automaticamente dopo 90 minuti. Il regolatore è ergonomico da usare e comodo da tenere in mano. È possibile, inoltre, rimuovere il cavo e lavare il cuscino a mano o in lavatrice seguendo le istruzioni del manuale utente.

Il termoforo elettrico Mia&Coco è il prodotto di cui non sapevi di aver bisogno, ma di cui non potrai più fare a meno. Può essere anche un valido regalo di natale, se sei a corto di idee e vuoi regalare qualcosa di originale ma utile. Acquistalo ora con l’offerta del Black friday Amazon e risparmia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.