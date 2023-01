Cuscino multitasking per un’ondata di calore

Il cuscino multitasking riscaldabile Comfier è l'accessorio che rivoluzionerà il tuo modo di riscaldarti, facendoti risparmiare

Grazie al coupon del 20% che Amazon mette a tua disposizione, potrai risparmiare sull’acquisto del cuscino multitasking, perfetto sia per scaldare i tuoi piedi, sia come strumento per scogliere la tensione e smorzare i crampi. Non perdere questa occasione.

Il cuscino Comfier dona una sensazione immediata Grazie al calore che emana. Inoltre, con la pratica e comoda custodia, potrai portarlo dove vuoi, per avere il benessere sempre a portata di mano.

Cuscino multitasking by Comfier: una garanzia contro il freddo nemico

In un solo minuto, il cuscino si riscalderà, e potrà provvedere ai tuoi piedi, o ad alleviare la tensione, a spegnere lo stress accumulato durante la giornata. La coperta riscaldante ha 3 impostazioni di controllo della temperatura regolabili.

Il materiale di cui è rivestito è ultra morbido, garantendo una sensazione di sollievo anche ai più piccoli. Il cuscino può essere facilmente sfoderato e lavato in lavatrice. Lo scaldapiedi riscaldato Comfier è alimentato tramite un adattatore a bassa tensione da 12V, ed è più sicuro ed affidabile dei normali cuscinetti riscaldanti da 110 V CC. Il termoforo ha un termostato di protezione dal surriscaldamento integrato e una funzione di spegnimento automatico di 60 minuti per un utilizzo sicuro.

È un dispositivo di cui non potrai più fare a meno, e che ti permetterà di risparmiare anche sulla bolletta, perché potrai ridurre i riscaldamenti, grazie all’utilizzo del cuscino multitasking Comfier.

Dopo una giornata piena e stressante, dopo ore fuori casa, non c’è nulla di più bello di rientrare nella propria abitazione e rilassarsi. Il cuscino riscaldabile servirà proprio a questo, ad aiutarti ad allontanare la tensione, e gustarti una serata all’insegna del relax. Approfitta ora della promozione Amazon, e risparmia applicando il coupon che ti dà la possibilità di avere uno sconto pari al 20%.