Cuocipappa Philips Avent: regalo di Natale per neo genitori

Un piccolo elettrodomestico discreto ma potentissimo capace di creare omogenizzati: tuo su Amazon oggi con il 30% di sconto, imperdibile per i neo genitori.

Un piccolo elettrodomestico discreto ma potentissimo capace di creare omogenizzati, cuocere a vapore, frullare, scongelare e riscaldare: tuo su Amazon oggi con il 30% di sconto, imperdibile per i neo genitori.

Quando arriva il momento dello svezzamento, tutti i genitori sono estremamente emozionati: si passa dal semplice latte alle pappine più consistenti, cremose e saporite, ma è un momento che porta con sé anche tanti dubbi. Soprattutto i genitori più attenti faticano ad acquistare omogenizzati già pronti, volendo assicurare al proprio piccolo la cottura fatta in casa di cibo sano, fresco e di qualità comprovata. Per tutte queste esigenze nasce EasyPappa Plus 4 in 1, il cuocipappa multifunzione della Philips Avent che cuoce a vapore, frulla, scongela a riscalda persino.

Con il suo contenitore da 1 litro, questo elettrodomestico prepara pappe nutrienti e sane in modo velocissimo e davvero semplice, grazie alla cottura a vapore che sfrutta una tecnologia circolare affinché tutti gli ingredienti cuociano uniformemente mantenendo le loro proprietà e la loro bontà. Una volta cotto a vapore tutti gli ingredienti, ti basterà alzare il contenitore, capovolgerlo e fissarlo per frullare il tutto alla consistenza desiderata.

Pappa perfetta in ogni fase dello svezzamento

Dalla frutta a alle verdure omogeneizzate, all’aggiunta di ingredienti di carne, pesce e pollo per dare consistenze più masticabili. Il cuocipappa 4-in-1 è di aiuto in ogni fase del percorso. Con l’aiuto della nutrizionista infantile Emma Williams, offriamo consigli sullo svezzamento con ricette golose, cucinate sul momento, e idee per i pasti per introdurre il tuo bebè a una vita sana e ad abitudini alimentari che durano sempre.

Cosa aspetti? Acquista questo imperdibile cuocipappa e omogenizzatore della Avent pagandolo solamente 99.99€ grazie al 30% di sconto presente su Amazon.

