ZUPPE, che passione: preparale in soli 20 MINUTI con questo

Ti immagini se esistesse un elettrodomestico in grado di frullare e cuocere allo stesso tempo zuppe e vellutate gustose? Esiste e lo trovi su Amazon!

Ti immagini se esistesse un elettrodomestico in grado di frullare e cuocere allo stesso tempo zuppe e vellutate gustose? Smetti di sognare, inizia a prepararle con Duronic Cuoci Zuppe su Amazon.

L’inverno e il freddo fanno venire voglia di zuppa, vellutata e minestrone. Un pasto completo, ricco e che riscalda l’ambiente e il corpo, e che per la maggior parte delle volte è davvero sano. Sì però, che fatica preparare una buona zuppa: si devono tirare fuori tanti elettrodomestici, fra cui il frullatore, e poi seguire la cottura sul fornello… o forse no. Ebbene sì, con Duronic Frullatore e Cuoci Zuppe con Caraffa da 1,7l in vetro e 4 funzioni preimpostate potrai preparare le tue zuppe e vellutate in soli 20 minuti,

20 o appena 30 minuti per gustare un’ottima ciotola di zuppa fatta in casa scegliendo anche la consistenza preferita. Il vantaggio di un robot da cucina è di poter concentrarsi esclusivamente sugli ingredienti e la ricetta per ottenere ogni giorno una zuppa fresca come fatta da voi, senza alcuno sforzo, e riducendo i tempi di preparazione.

Puoi creare zuppe di ogni tipologia

Si possono creare tutti i tipi di zuppe, che siano esse con verdure, legumi o con l’aggiunta di spezie, grazie al soup maker Duronic sarà possibile ottenere in modo rapido e pulito la consistenza desiderata e creare varianti delle vostre ricette tradizionali. La caraffa trasparente permette di verificare constantemente lo stato della vostra ricetta senza dover interrompere il programma selezionato. Semplice da utilizzare e compatto, questo all-in-one può essere esposto sul piano di lavoro senza ingombrare e essere maneggiato in modo semplice grazie alla maniglia integrata. Nella confezione è fornita una spugna per la pulizia dell’apparecchio.

Ci stai ancora pensando? Acquista il Soup-Maker di Duronic per sole 56€ grazie al coupon con il 5% di sconto che puoi applicare su Amazon prima di procedere al checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.