Riso 100% stile ORIENTE con CUOCIRISO come nei MANGA

Adori cucinare il riso, ma ci vuole sempre troppo tempo? Ruba il segreto dall’oriente con il Cuociriso originale, come quello che vedi sui Manga e sui film giapponesi. Un elettrodomestico top di cui ti innamorerai.

Hai presente le scene di cartoni animati o film asiatici in cui le famiglie mangiano attorno ad un tavolo dove sopra spicca una specie di pentolone elettrico? Il segreto di un riso perfetto 100% stile oriente è tutto lì: quell’elettrodomestico si chiama CUOCIRISO, e Amazon te lo propone nella sua deliziosa versione “mini” a marchio PANDA. Il cuociriso è un multi cooker super utile che può cuocere a vapore, a cottura lenta, cottura per dolci e anche funzione porridge. Cuoce riso da crudo per 1 o 3 persone, ed è perfetto per riso a grana lunga, a grana corta (per sushi) e per riso integrale.

La ciotola interna “Ninja” a 5 strati ha un rivestimento in ceramica di alta qualità che evita al riso di attaccarsi o incollarsi, oltre ad avere una funzione di mantenimento della temperatura di 24 ore e funzione timer di 24 ore con timer per il conto alla rovescia. Un elettrodomestico perfetto per cuocere il riso senza alcuna difficoltà e per farlo venire perfetto, proprio come nei manga giapponesi.

Logica fuzzy avanzata

Basterà impostare il CUOCIRISO per farlo lavorare in autonomia. Lui seguirà la logica Fuzzy avanzata, seguendo questo procedimento:

Preriscaldamento

Assorbi acqua

Riscaldamento

Bollitura

Vapore

Raffreddamento

Mantieni caldo e vapore

Panda utilizza 7 fasi di cottura che includono preriscaldamento, assorbimento di acqua, riscaldamento, ebollizione, vapore, raffreddamento e riscaldamento con vapore che vengono calcolati per il tempo e la temperatura utilizzando la logica fuzzy avanzata per creare il riso perfetto per il tuo pasto.

Cosa aspetti? Regala o regalati il gusto unico dell’oriente, soprattutto se ami il sushi e vuoi un riso perfetto. Asia Panda Mini è tua a sole 114,90€.

