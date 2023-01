Cuffie bluetooth Soicear a META’ PREZZO, le paghi solo 18,99 euro su Amazon

Oggi le cuffie bluetooth sono un accessorio davvero indispensabile acquistale ora su Amazon a soli 18,99 euro.

Sono wireless, con microfono integrato, 38 ore di durata, controllo touch, Hi-Fi stereo, sono impermeabili e adatte a tutti i tipi di smartphone. Ti serve sapere altro? Tutto questo è quello che trovi nelle cuffie bluetooth Soicear disponibili adesso su Amazon che grazie allo sconto del 53% pagherai solamente 18,99 euro.

Tutto quelle che ti serve da un paio di cuffie bluetooth ad un prezzo davvero ASSURDO!

Le cuffie bluetooth Soicear adottano una tecnologia di rendering ad alta definizione per fornirti un suono ricco, bassi potenti e alti puri.

Dotato di un microfono integrato avanzato garantisce una qualità del suono e una voce molto chiara anche in ambienti particolarmente rumorosi. Utilizzando la tecnologia bluetooth 5.1, praticamente quella più avanzata oggi presente sul mercato, riduce notevolmente la latenza e offre un’esperienza più fluida e migliore, fornisce una connessione più stabile, un accoppiamento più veloce che avviene in soli 3 secondi e una compatibilità universale. Non solo le cuffie bluetooth Soicear adottano una tecnologia touch davvero avanzata, che può facilmente riprodurre/mettere in pausa/saltare la musica/aumentare/diminuire il volume, rispondere/riagganciare/rifiutare una chiamata o avviare l’assistente vocale con un solo tocco.

Questi auricolari sono progettati per funzionare per ben 6-7 ore con una singola carica e la custodia di ricarica può caricarle fino a 5 volte estendendo la durata delle cuffie fino 38 ore. Inoltre si tratta di un prodotto impermeabile quindi né la pioggia né il sudore entreranno al loro interno. Ma non immergere gli auricolari in acqua per lungo tempo, danneggerà gli auricolari. Queste cuffie bluetooth sono adatte davvero a tutti in quanto dotate di 3 taglie (S/M/L) e sono poi progettate per le diverse forme dell’orecchio in modo da garantirne un uso confortevole.

