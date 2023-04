Cuffie Bluetooth LG, OFFERTONA su Amazon!

Solo su Amazon troverai le nuovissime Cuffie Bluetooth in offerta speciale. Non farti scappare questa imperdibile occasione!

Ti piace ascoltare musica mentre corri, passeggi o semplicemente vuoi avere le mani libere? ci sono vari tipi di cuffie che potresti utilizzare, ma le migliori al giorno d’oggi sono senza dubbio quelle bluetooth. In internet potrai trovare vari articoli che fanno al caso tuo, ma solo su Amazon avrai l’occasione di acquistare il prodotto del giorno! Stiamo parlando delle nuovissime Cuffie Bluetooth LG md. LG TONE Free T90, che oggi potrai acquistare in super offerta a soli € 169,00 usufruendo di uno sconto di ben il 26%!

SUPER OCCASIONE SU AMAZON PER CUFFIE BLUETOOTH LG!

Le nuovissime Cuffie Bluetooth LG sono di tipo in-ear, inseribili nell’orecchio. La membrana degli auricolari è realizzata in grafene, un materiale resistente e sottile che riesce a minimizzare le vibrazioni e a darti un suono cristallino per una resa sonora precisa e nitida. Una delle caratteristiche principali infatti è la cancellazione attiva del rumore che si adatta in base a come indossi le cuffie per ridurre i disturbi esterni più efficacemente e goderti la musica con meno distrazioni.

L’audio Dolby Atmos ti permette di percepire la posizione dei suoni in relazione ai movimenti della testa per un intrattenimento più immersivo e realistico. E’ presente la funzione Plug & Wireless la custodia di ricarica può diventare un comodissimo trasmettitore wireless per sorgenti audio senza Bluetooth e con jack da 3,5mm.

L’esclusiva tecnologia igienizzante UVnano della custodia di ricarica sfrutta un led UV-C per eliminare il 99,9% dei batteri in soli 5 minuti. Di rilievo anche la possibilità di collegamento simultaneo fino a 5 dispositivi grazie alla connettività Multi Point e Multi Pairing, in modo da essere sempre pronto a utilizzare gli auricolari quando ti occorrono.

Goditi un audio più nitido e piacevole sia che ascolti della musica, sia un podcast. Con l’audio Hi-Fi realistico con tecnologia Meridian godrai di un maggiore senso di spazialità del suono.

Non perdere questa fantastica occasione! Le Cuffie Bluetooth LG saranno tue grazie ad una splendida offerta solo su Amazon ad un prezzo mai visto prima, con soli € 169,00 grazie al super sconto del 26%! Possibile anche utilizzare il pagamento rateale grazie a Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.