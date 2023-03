Cuffie bluetooth a PREZZO MINI: offerta valida per POCHISSIMI giorni

Non rimarrete mai più a corto di musica quando siete fuori casa o durante i vostri allenamenti con questi auricolari che vi garantiscono ben 35 ore di autonomia. Parliamo delle Cuffie bluetooth marcate Soundcore, oggi in super offerta su Amazon: basterà applicare il coupon di sconto del 20% per acquistarli ad un prezzo davvero piccolissimo.

La promozione è valida fino al 12 marzo

Cuffie bluetooth Soundcore: suono personalizzato e lunga autonomia

Le Cuffie bluetooth marcate Soundcore garantiscono prestazioni elevate ed un’autonomia lunghissima anche con una sola ricarica.

Sono dotati di driver da 11 mm e della tecnologia BassUp che offre un suono ricco con una fascia bassa potente. I dispositivi hanno 6 microfoni e un algoritmo di riduzione del rumore che funziona in tempo reale per captare la voce e cancellare i rumori di fondo così da garantire una chiarezza cristallina durante le telefonate.

La funzione della cancellazione del rumore Life P3 permette di individuare i rumori ambientali all’interno, all’esterno e mentre si viaggia su mezzi di trasporto (aereo, metropolitana, autobus) per un’esperienza di ascolto senza distrazioni. La modalità Gioco, invece, offre un’esperienza audio più coinvolgente mentre ci si diverte con i propri giochi preferiti sui dispositivi mobili.

Gli auricolari possono essere ricaricati anche tramite caricabatterie wireless e assicurano 7 ore di riproduzione con una singola ricarica e fino a 35 ore con la custodia di ricarica compatta.

Le Cuffie bluetooth marcate Soundcore

