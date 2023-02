Cuffie Bluetooth a META’ PREZZO su Amazon!

Un prezzo così piccolo non si è mai visto perciò approfittane subito, acquista ora su Amazon le cuffie bluetooth con lo sconto del 48%.

Hai bisogno di un ottimo paio di auricolari bluetooth ma non vuoi spendere troppo? Perfetto, abbiamo proprio quello che fa per te: cuffie bluetooth che grazie al 48% di sconto puoi acquistare su Amazon al piccolissimo prezzo di 26,09 euro.

Suono eccellente e design ergonomico per queste cuffie bluetooth che pagherai la metà

Le cuffie bluetooth che ti proponiamo oggi sono dotate di un chip Bluetooth 5.3 con un raggio di trasmissione che può raggiungere anche i 15 metri di distanza. Il microfono ad alta definizione incorporato poi ti garantisce non solo un’elevata qualità delle chiamate ma anche una trasmissione molto stabile. Ti consente inoltre di sperimentare una velocità di connessione più elevata, musica più chiara e chiamate più fluide.

Questi auricolari utilizzano driver avanzati rivestiti in titanio che offrono un fantastico suono con bassi profondi, medi pastosi e alti nitidi. E ancora altoparlanti dinamici e suono ad alta risoluzione che ti permette di apprezzare tutti i dettagli della tua musica. La custodia delle cuffie bluetooth è dotata di un display LED che ti consente di vedere la carica residua. Queste possono funzionare per 4-5 ore alla volta mentre la scatola di ricarica può estendere la durata della batteria dino a 40 ore.

Dotate inoltre di funzione Smart touch. Fai semplicemente doppio clic sulla cuffie e riproduci/metti in pausa la musica, rispondi/termina le chiamate, mentre se premi a lungo attivi l’assistente vocale. L’auricolare ha un sensore capacitivo integrato per il massimo controllo senza telefono. È facile rispondere alle chiamate, cambiare brano e attivare gli assistenti vocali. Grazie ad un design decisamente ergonomico queste cuffie bluetooth si adattano perfettamente al tuo canale uditivo e non rischierai di perderle anche se ti stai allenando. Infine sono impermeabili e possono resistere a spruzzi, sudore e pioggia.

