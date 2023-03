Cucina TUTTO con questo GIOIELLINO MOULINEX: oggi lo paghi 170 EURO IN MENO

La preziosa pentola a pressione elettrica è in mega offerta su Amazon, approfittane subito!

Cucinare piatti gustosi ma salutari si può con questo elettrodomestico da cucina che accontenterà le esigenza di tutta la famiglia! È la Multicooker Moulinex Turbo Cuisine, oggi in mega offerta su Amazon con uno sconto strepitoso del 59%.

La preziosa pentola a pressione elettrica potrà essere tua a soli 119 euro, quindi con un risparmio di ben 170 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. In più, procedendo con l’ordine, potrai sfruttare un’ulteriore promozione con cui attivare o estendere gratuitamente il tuo abbonamento Amazon Prime per 12 mesi oltre ad ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it. Un’occasione così conveniente non si era mai vista!

Multicooker Moulinex Turbo Cuisine: piatti deliziosi a tutta salute

La Multicooker Moulinex Turbo Cuisine è una speciale pentola a pressione che permette di cucinare piatti deliziosi in modo facile e veloce.

È dotata di tecnologia Spherical Cooking Bowl, che assicura una superficie riscaldata più ampia e una diffusione e circolazione ottimale del calore. Inoltre, grazie alla cottura a pressione ultra rapida e alla potenza da 915 a 1090 W, è possibile cucinare fino a 3 volte più velocemente rispetto alla cottura con un accessorio da cucina tradizionale su gas o piastre elettriche.

La modalità di utilizzo è semplicissima: con un’unica manopola si può selezionare il programma di cottura, regolare la temperatura e il tempo o impostare l’avvio posticipato. Sono a disposizione 10 programmi di cottura automatici che sostituiscono almeno 7 elettrodomestici da cucina: Cottura in umido, Zuppe, Frittura, Cottura al forno, Sottovuoto e cottura lenta, Porridge, Yogurt e fermentati, Riscaldamento, Modalità Chef regolabile.

Insomma, anche i principianti potranno dilettarsi a preparare cenette deliziose con la Multicooker Moulinex Turbo Cuisine! Ad oggi è in mega offerta su Amazon con uno sconto strepitoso del 59%, quindi a soli 119 euro compresa spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.