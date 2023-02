Cucina, riscalda e scongela con il TOP degli elettrodomestici A QUASI META’ PREZZO!

Approfitta sulla super offerta di Amazon per risparmiare ben 60 euro sul Forno a microonde Black+Decker

Il forno a microonde è una vera e propria salvezza in cucina: puoi scongelare, riscaldare e cucinare i cibi senza dover accendere i fornelli e, quindi, risparmiando anche un bel po’ in bolletta. Approfitta della super offerta di Amazon per acquistare un modello top di gamma ad un prezzo piccolissimo! Si tratta del Forno a microonde Black+Decker, ad oggi disponibile con uno sconto pazzesco del 46%.

L’elettrodomestico preziosissimo è acquistabile a soli 69 euro, con un risparmio di ben 60 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile ricevere il prodotto domani stesso attivando gratuitamente un abbonamento Amazon Prime.

Tutte le funzionalità del Forno a microonde Black+Decker

Il Forno a microonde Black+Decker permette di cucinare, scaldare, gratinare e scongelare qualsiasi cibo in pochissimi minuti.

Ha una potenza massima di 700 W ed è facilissimo da utilizzare grazie all’orologio digitale incorporato ed un timer da 99 minuti. Offre dieci livelli di potenza per adattarsi a diversi tipi di alimenti, ed in più è dotato della funzione di scongelamento, della funzione grill e di altre due funzioni combinate.

Cucinare sarà un gioco da ragazzi grazie alle sei ricette preimpostate con le quali potrai preparare qualsiasi tipo di alimento in un tempo ridotto: patate (230 g/porzione), popcorn (99 g), pizza (150-450 g), liquidi (200 ml), alimenti surgelati (250-500 g) e alimenti da riscaldare (200-800 g).

L’elettrodomestico risulta elegante e compatto grazie a dimensioni di 446 x 243 x 361 mm, con un piatto integrato dal diametro di 245 mm . Il design è semplice e pratico per favorire il processo di pulizia. In più una luce integrata interna ti permette di vedere il processo di cottura degli alimenti in ogni momento.

Con tutte le su funzionalità il Forno a microonde Black+Decker è, quindi, l’alleato perfetto in cucina. Non farti scappare l’occasione di acquistarlo ad un prezzo stracciato: ad oggi è in offerta speciale su Amazon con uno sconto bomba del 46%, quindi a soli 69 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.