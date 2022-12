Cucina in modo sano, senza rinunciare al gusto, con la friggitrice ad aria Moulinex

La friggitrice ad aria Moulinex, con cestello XXL, è ideale per preparare i pasti durante il periodo natalizio, in modo sano e gustoso, per tutta la famiglia

La friggitrice ad aria calda Moulinex EZ801810 Easy Fry & Grill XXL, ti permetterà di cucinare degli ottimi piatti, in modo sano. Amazon ti propone questo fantastico dispositivo con l’opportunità di risparmiare il 26%. Se scegli di acquistarla ora, la friggitrice sarà tua a soli 169,99€, e la riceverai prima di Natale, giusto in tempo per poterla sfoggiare con amici e parenti. Non perdere altro tempo.

I pranzi e le cene infinite, del periodo natalizio, sono cominciati. Le famiglie si riuniscono a tavola, condividono le loro storie, il tutto contornato da degli ottimi manicaretti. Quest’anno, avrai un alleato in più in cucina: con la friggitrice ad aria calda Moulinex. Prendi per la gola i tuoi invitati, e comincia a studiare le ricette perfette il tuo nuovo accessorio.

Risparmia tempo, elettricità e dì addio a piatti ultra fritti, con la friggitrice ad aria Moulinex

Scopri una friggitrice ad aria e griglia 2-in-1 dalle infinite possibilità, in un unico dispositivo facile da usare: cottura simultanea, 8 programmi di cottura e una capacità XXL per pasti deliziosi e generosi. La friggitrice è, infatti, dotata di una griglia in alluminio pressofuso, per carne tenera e succosa e verdure cotte a puntino direttamente in cucina.

Con questo dispositivo, l’equilibrio perfetto tra temperatura e flusso d’aria calda è assicurato, per risultati dorati e croccanti con l’aggiunta di poco olio o anche senza. Pasti semplici dal risultato perfetto grazie a 8 programmi di cottura predefiniti (Patatine fritte, Nuggets, Pollo arrosto, Pizza, Carne, Pesce, Verdure, Dolci) e una modalità manuale.

Dotata di tecnologia avanzata per risultati impeccabili: la modalità Intelligent Synchronization offre funzioni predefinite per la cottura di due ingredienti diversi garantendo che siano pronti allo stesso tempo. La friggitrice è di 1400W. Al contrario del classico forno elettrico, questa non ha bisogno di essere preriscaldata. In questo modo eviterai di sperperare inutile corrente elettrica.

Il cestello XXL ti consente di preparare degli appetitosi pasti per tutti i tuoi invitati. Ordinandola ora, potrai riceverla prima di Natale, in modo tale da iniziare già a sperimentare qualche ricetta da portare a tavola durante le feste. Approfitta dello sconto Amazon, e scopri il sapore del gusto e del benessere.