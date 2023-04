CUBOT Kingkong Mini 3: smartphone super robusto A PREZZO IMBATTIBILE

CUBOT Kingkong Mini 3 è uno smartphone con una resistenza incredibile, perfetto per i più "maldestri", ora a buon prezzo su Amazon.

Se stai cercando uno smartphone resistente e adatto a sport estremi o situazioni in cui un telefono normale potrebbe facilmente danneggiarsi, il CUBOT Kingkong Mini 3 è la scelta ideale.

Approfitta dello sconto temporaneo del 20% su Amazon per acquistarlo a un prezzo vantaggioso, e risparmiare una notevole somma sul prezzo di listino.

CUBOT Kingkong Mini 3: lo smartphone per gli sport estremi

Il CUBOT Kingkong Mini 3 offre un’interfaccia semplice e funzioni intuitive, ma non manca di componenti all’avanguardia.

Questo smartphone è stato progettato per resistere alle situazioni più difficili, grazie al processore octa-core che garantisce alte prestazioni e basso consumo energetico, mentre i 6 GB di RAM assicurano una buona velocità per le varie attività.

La memoria interna da 128 GB ti permette di conservare una grande quantità di dati, come foto, video e documenti.

Lo smartphone è dotato di uno schermo QHD+ da 4,5″ ed è impermeabile grazie alla certificazione IP65.

Puoi immergerlo fino a 1 metro di profondità per 30 minuti senza danneggiarlo, il che lo rende ideale per l’utilizzo in piscina, spiaggia o durante escursioni in cui potresti incontrare pioggia o umidità.

La batteria da 3000 mAh offre fino a 333 ore di funzionamento in stand-by, garantendo un’autonomia sufficiente per l’utilizzo quotidiano.

La fotocamera del CUBOT Kingkong Mini 3 è di ottima qualità: la tripla fotocamera posteriore da 20 MP e la fotocamera frontale da 5 MP permettono di scattare foto e selfie di alta qualità, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Puoi anche utilizzare lo smartphone per riprese subacquee, grazie alla sua resistenza all’acqua.

Il Mini 3 supporta due schede 4G e fornisce connessione 4G LTE a dispositivi compatibili, consentendo una connettività rapida e affidabile.

Il dispositivo è inoltre dotato di una serie di funzioni utili, come GPS, radio FM e una torcia elettrica integrata, che lo rendono uno strumento versatile per ogni avventura.

In conclusione, il CUBOT Kingkong Mini 3 è la scelta perfetta se cerchi uno smartphone resistente da portare con te in situazioni avventurose o se vuoi regalarlo a qualcuno che tende a essere “maldestro”.

Acquistalo oggi per approfittare dell’eccezionale sconto del 20% sul prezzo di listino e assicurati di avere uno smartphone affidabile, robusto e pronto a seguirti ovunque tu vada!

