CUBOT Kingkong Mini 3: lo smartphone indistruttibile in PROMOZIONE

CUBOT Kingkong Mini 3 è uno smartphone davvero indistruttibile, che potrai portare praticamente ovunque, se aver paura di romperlo.

Se sei alla ricerca di uno smartphone particolarmente resistente, da portare con te anche quando pratichi sport “estremi”, allora dovresti assolutamente considerare l’acquisto del CUBOT Kingkong Mini 3, che puoi temporaneamente trovare scontato su Amazon del 15%.

CUBOT Kingkong Mini 3: il telefono inscalfibile

Il CUBOT Kingkong Mini 3 è uno smartphone caratterizzato da un’interfaccia semplice, con funzioni intuitive.

Nonostante la semplicità d’uso, le componenti sono assolutamente all’avanguardia, basti pensare al processore octa core, che ti assicurerà prestazioni elevate, a fronte di un consumo energetico contenuto.

Inoltre, i 6 GB di RAM offrono una velocità non indifferente, da distribuire sulle varie attività eseguite, mentre, la memoria interna da 128 GB, ti permetterà di conservare una gran quantità di dati.

Lo schermo è un QHD+ da 4,5″ ed è impermeabile, grazie alla protezione IP65.

Infatti, potrai immergerlo fino a 1 metro di profondità per massimo mezz’ora, senza che lo smartphone subisca alcun danno.

Per quanto riguarda la batteria, ha una capacità di 3000 mAh, così da offrire fino a 333 ore di funzionamento in stand-by.

La fotocamera è davvero ottima, considerando che è tripla, con quella posteriore da 20 mp.

La fotocamera frontale, invece, è da 5 mp, e permette di catturare selfie di qualità.

Potrai tranquillamente utilizzare il CUBOT Kingkong Mini 3 per effettuare riprese subacquee.

Infine, il Mini 3 supporta fino a due schede 4G e fornisce rete 4G LTE a tutti i dispositivi compatibili.

In definitiva, il CUBOT Kingkong Mini 3 è un ottimo smartphone se intendi portarlo con te, mentre ti cimenti in attività in cui rischi di rovinarlo, oppure se vuoi regalarlo a qualcuno piuttosto “maldestro”.

Scegli oggi di acquistarlo, per approfittare dell’imperdibile sconto del 15% sul prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.