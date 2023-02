Crolla il prezzo per il robot Kenwood multifunzionale

Non preoccuparti se non hai tempo per la cucina, o se non ti senti ispirato, perché pensa a tutto Kenwood kCook Multi Smart

Sia che tu sia un appassionato di cucina, sia che non sappia da dove cominciare con le ricette, sappi che il prezzo del robot Kenwood kCook Multi è quasi dimezzato, e tu non puoi farti sfuggire questa occasione. Corri su Amazon, ed approfitta immediatamente dello sconto del 42%, per godere delle multifunzionalità di questo prodotto.

Da oggi in poi, grazie a Kenwood, cucinare sarà più divertente e la cucina diventerà il tuo regno. Sarai sempre più ispirato ed invogliato a dilettarti in una serie di preparazioni da portare in tavola. KCook Multi è il robot perfetto anche per chi ha poco tempo da dedicare ai piatti, ma non vuole rinunciare al gusto. Questo sarà il tuo aiuto in cucina, l’assistente personale che ti darà una mano nella realizzazione delle tue ricette preferite.

Porta in tavola il gusto, con Kenwood kCook Multi

Sei senza ispirazione? Non temere, perchè il robot ti suggerisce oltre 1000 ricette tra cui scegliere. Inoltre, grazie al controllo dall’App, la preparazione sarà più semplice e veloce. Per via del suo range di temperatura, che va da 30° a 180 °C, il robot ti garantisce una cottura da veri professionisti.

Possiede 6 programmi automatici tra cui scegliere: Piatto principale, Salse, Cottura a vapore, Wok Sautè, Zuppa, Dessert. Inoltre, Kenwood kCook Multi Smart è dotato di bilancia incorporata, per assicurarti una precisione impeccabile, per una buona riuscita della ricetta.

La ciotola è abbastanza capiente da permetterti la preparazione di ben 8 porzioni. Insieme al robot, riceverai tutti gli strumenti necessari (Lama in acciaio inox, frusta, pala mescolatrice, adattatore per la cottura lenta, cestello per la cottura a vapore con grande capacità 7,2L), per mettere in atto le ricette suggerite, e quelle che ti verranno in mente, affinché il piatto acquisti un gusto unico. Kenwood kCook Multi Smart è una vera e propria svolta, soprattutto per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina, o per chi è alle prime armi. Penserà a tutto lui. A te, non resta che gustare le ricette appetitose che verranno preparate.

Approfitta ora della mega promozione Amazon, e risparmia su questi prodotto di prima qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.