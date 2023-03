CROLLA IL PREZZO: oltre 100€ in MENO per la Friggitrice ad Aria MOULINEX

Questo giovedì ti ho riservato UNA BOMBA: una delle migliori friggitrici ad aria del mercato con oltre 100€ di sconto subito attivo grazie al 51% applicato da Amazon.

Questo giovedì ti ho riservato UNA BOMBA: una delle migliori friggitrici ad aria del mercato con oltre 100€ di sconto subito attivo grazie al 51% applicato da Amazon. Attenzione però, la disponibilità è limitata! Corri a farla tua prima che terminino i pezzi!

Mangiare sano, light, ma comunque con estremo gusto: è la magia della friggitrice ad aria, e oggi puoi avere una delle migliori sul mercato ad un prezzo veramente ridicolo! Crolla il prezzo da 225€ a sole 109€, un’offerta sensazionale che ti darà diritto a portarti a casa Moulinex Easy Fry Deluxe, la friggitrice ad aria calda da 4,2 litri che cuoce senza un filo di olio e con 8 modalità preimpostate. Una capacità XL che soddisfa l’appetito di ben 6 persone: a questo prezzo, non puoi non averla!

Non dovresti davvero lasciarti sfuggire quest’occasione unica e disponibile solo per pochissimo tempo: domani quest’offerta potrebbe non essere più attiva! Ti basterà aggiungere al carrello la friggitrice ad aria per vedere lo sconto già applicato in automatico.

A questo prezzo la vogliono tutti, sta andando a ruba! Acquista Moulinex XL e comincia a mangiare sano!

8 PROGRAMMI: Sfrutta le 8 modalità preimpostate (Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto) per cucinare in modo comodo e veloce tutto quello che desideri

CAPACITÀ XL: Il design compatto (33,8 x 2,78 x 33,3 cm) con capacità XL ti permette di preparare tutti i piatti per la tua famiglia o i tuoi amici in una volta sola (fino a 6 persone)

PRATICA DA USARE: Dispone di un grande pannello touchscreen digitale e di timer elettronico con spegnimento automatico e allarme acustico; grazie al cestello brevettato, la griglia è rimovibile e aiuta a catturare l’olio sul fondo

Approfitta della super offerta Moulinex con 100€ di sconto

Fai subito tua la friggitrice ad aria Moulinex approfittando del mega sconto del 51% su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.