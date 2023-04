CROLLA il prezzo di Samsung Galaxy A34 fino AD ESAURIMENTO SCORTE! Corri a farlo tuo ora!

Amazon sta impazzendo e sta lanciando sconti su sconti, oggi anche su Samsung Galaxy A34 5G: uno smartphone top di gamma scontato del 14%.

Amazon sta impazzendo e sta lanciando sconti su sconti, oggi anche su Samsung Galaxy A34 5G: uno smartphone top di gamma che oggi potrai avere con il 14% di sconto. Bellissimo, super funzionale e con delle caratteristiche pazzesche che potrai scoprire continuando a leggere questo articolo… forza, cosa aspetti!?

Samsung non ha bisogno di presentazioni, ma questo modello dobbiamo assolutamente presentartelo come si deve perché è una vera e propria bomba: il display Super AMOLED 6.6’’¹ di Galaxy A34 5G ti offre un’esperienza visiva di impareggiabile fluidità con schermate che scorrono a meraviglia e un Refresh rate di 120Hz. La tecnologia Super AMOLED FHD+ ti regala dettagli incredibili e colori brillanti, anche all’aperto.

Caratterizzato da linee semplici, colori versatili e una fotocamera perfettamente incorporata nel corpo del device, Galaxy A34 5G è disponibile nei colori Awesome Lime, Awesome Silver, Awesome Violet e Awesome Graphite.

Non 1, non 2, non 3… ma ben 4 fotocamere per catturare dettagli pazzeschi ogni volta che desideri!

Galaxy A34 5G raccoglie i tuoi momenti più belli con colori brillanti e vivaci, anche al buio; inoltre, regola l’inquadratura per adattarla perfettamente al gruppo con Auto Framing. Alimentato da un processore Octa-core e connesso in 5G, Galaxy A34 5G ti porta al massimo delle prestazioni sia al lavoro che mentre giochi. Con una memoria da 6/8 GB e opzioni di archiviazione da 128/256 GB, oltre che al supporto per una scheda microSD fino a 1TB, ti garantiscono un dispositivo veloce e tutto lo spazio per altri contenuti. Con una batteria da 5.000 mAh avrai più tempo da dedicare a streaming, gaming e molto altro ancora. Galaxy A34 5G ottimizza il consumo della batteria adattandosi alle tue abitudini di utilizzo..

Stanno per terminare! Corri su Amazon per approfittare del 14% di sconto e acquistare a prezzo ribassato Samsung Galaxy A34

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.