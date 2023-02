CROLLA il prezzo di questa FRIGGITRICE Aigostar

Amazon è impazzito e ha lanciato un doppio sconto per la friggitrice ad aria Aigostar: acquistala, risparmiando 35€!

Chi lo dice che per mangiare sano devi rinunciare al gusto? La friggitrice ad aria Aigostar Cube 30IBT è la dimostrazione che che puoi unire entrambe le cose, in un piatto solo. La trovi su Amazon, ancora per poco, a un prezzo davvero ridotto, grazie al duplice sconto. La promozione sta per finire, non fartela scappare.

Amazon ti offre uno sconto del 20%, abbinato a un coupon di 10€, da spuntare prima dell’acquisto. Meno di 100€, per un prodotto che darà una svolta al tuo modo di concepire la cucina. La capacità di questa friggitrice è di 7L, e questo ti permette di preparare piatti per tutti i tuoi invitati, sorprendendo amici e familiari con ricette light ma super appetitose.

Porta in tavola il gusto, con la friggitrice ad aria Aigostar Cube 30IBT

Una delle caratteristiche che spinge all’acquisto della friggitrice è il poter risparmiare tempo ed energia, in confronto ad un semplice forno elettrico, che ha bisogno di essere preriscaldato per raggiungere la temperatura desiderata.

Aigostar ti offre già 7 scelte impostate: torta, patate, gamberetti, pollo, bistecca, carne, pesce. La friggitrice è perfetta per dolce e per salato, per ogni ricetta che vuoi sperimentare e portare in tavola. La cosa da non sottovalutare è il fatto che utilizza fino all’85% in meno di grassi rispetto agli alimenti tradizionalmente fritti, pur mantenendo lo stesso gusto delizioso e un valore nutrizionale più elevato.

Ottima per grandi e piccini, questo prodotto sarà un must di cui non farai più a meno. Il cestello antiaderente è rimovibile e lavabile in lavastoviglie, senza BPA. In ogni momento della preparazione, potrai mettere in pausa la friggitrice e tirare fuori il cestello, tramite il manico che non si surriscalda mai, per verificare lo stato di cottura degli alimenti.

La friggitrice ad aria Aigostar è un vero plus da non lasciarti sfuggire. Metti da parte oli ed elementi grassi, che alterano il sapore originale dei cibi e il loro valore nutrizionale. Portare in tavola cibi sani, ma appetitosi, non è da tutti, ma Aigostar è dalla tua parte. Ora tocca a te non farti sfuggire la doppia promozione Amazon, risparmiando più di 30€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.