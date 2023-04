CROLLA IL PREZZO di iPhone 14 da 128GB su Amazon: corri subito

Sconto incredibile per iPhone 14 Apple originale da 128GB, oggi al 19% in meno. Prezzo crollato, non perdere l'occasione e prendilo subito su Amazon.

Se stai cercando il momento giusto per acquistare l’iPhone 14, non cercare oltre: su Amazon è ora disponibile a soli 829€, con uno sconto del 19%! Questa è un’occasione unica per mettere le mani su uno dei migliori smartphone sul mercato a un prezzo straordinario. Non perdere tempo, approfitta subito dell’offerta!

L’iPhone 14, normalmente venduto a 1025€, è ora disponibile su Amazon a soli 829€, offrendoti un risparmio del 19%. Non capita spesso di trovare un’offerta così vantaggiosa, quindi non esitare ad approfittarne. L’iPhone 14 è dotato delle ultime innovazioni tecnologiche, offrendo un’esperienza d’uso senza paragoni.

Tra le principali specifiche tecniche troviamo:

Display Super Retina XDR da 6,1 pollici, che garantisce colori vivaci e una risoluzione eccellente

Processore A16 Bionic, che assicura prestazioni fluide e un’efficienza energetica ottimizzata

Fotocamera principale da 12MP con Ultra Wide e Wide, per scatti mozzafiato in qualsiasi condizione di luce

Maggiore durata della batteria rispetto ai modelli precedenti, per una maggiore autonomia durante la giornata

5G per velocità di connessione ultrarapide, ideale per lo streaming e il gaming online

iOS 17, l’ultima versione del sistema operativo di Apple, con funzionalità esclusive e miglioramenti della privacy

Resistenza all’acqua e alla polvere, grazie alla certificazione IP68

Tutta la potenza originale Apple con uno sconto mai visto prima: non lasciartelo sfuggire proprio oggi

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare l’iPhone 14 a un prezzo imbattibile! Grazie all’offerta su Amazon, potrai godere di tutte le sue straordinarie funzionalità a soli 829€, risparmiando il 19% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.