CROLLA IL PREZZO delle Cuffie gaming TOP DI GAMMA: pochissime a disposizione

Gli auricolari Logitech sono disponibili in offerta bomba su Amazon con uno sconto del 30%

Con questi auricolari wireless leggerissimi finalmente potrete giocare per ore e ore nel massimo comfort. Parliamo delle Cuffie gaming marcate Logitech, oggi in offerta bomba su Amazon con uno sconto pazzesco del 30%.

I dispositivi di ultima generazione sono disponibili a soli 168 euro, quindi con un risparmio di 70 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile anche effettuare il pagamento in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. L’offerta è super conveniente ma gli articoli stanno andando a ruba quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile!

Cuffie gaming Logitech: ore di gioco senza pensieri

Le Cuffie gaming marcate Logitech si caratterizzano per una vestibilità unica: si adattano a tutti i giocatori, comprese le persone con dimensioni della testa più piccole e coloro che indossano occhiali o piccoli orecchini.

Sono dotate di auricolari girevoli, traspiranti e morbidi, con un peso di soli 273 grammi. Possono essere utilizzate per giocare contemporaneamente su diversi schermi in quanto si collegano al PC, al cellulare e all’ingresso ausiliario grazie alla flessibilità di gioco pro-grade Logitech LIGHTSPEED wireless, Bluetooth o con cavo da 3,5 mm.

Le cuffie offrono un audio impeccabile che è possibile controllare utilizzando i pulsanti intuitivi presenti sull’auricolare. Sono dotate anche di un microfono su un braccio con filtri Blue VO!CE che può essere velocemente disattivato con un gesto.

Per rendere davvero unico l’accessorio, può essere personalizzato con cuscinetti auricolari e bracci microfonici disponibili in più varianti di colore, tra cui Pink Dawn e Green Flash. Ugualmente è possibile variare la luce RGB LIGHTSYNC a doppia zona morbida per creare uno stile tutto tuo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.