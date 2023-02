CROLLA IL PREZZO del Trapano avvitatore Einhell: oggi risparmi quasi 100 EURO!

Il pacchetto in promozione comprende anche un caribatterie potentissimo della gamma Power X-Change

Appassionati del fai da te in ascolto, non potete assolutamente perdere l’offerta pazzesca che oggi ha lanciato Amazon. Si tratta della super promozione sul Trapano avvitatore Einhell adesso disponibile con lo sconto bomba del 37%.

Il pacchetto comprende anche un caribatterie della gamma Power X-Change ed è acquistabile a soli 158 euro, quindi con un risparmio di quasi 100 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out.

Trapano avvitatore Einhell e caricabatterie Power X-Change: pacchetto top per il fai da te

Il Trapano avvitatore Einhell rientra nella nella strumentazione di base di chi ama il fai da te ed è utile sia per il montaggio dei mobili che per le piccole riparazioni domestiche.

Questo modello ha un motore potente e di qualità con ingranaggi di trasmissione in metallo a due velocità, che offre abbastanza potenza per avvitare e forare velocemente. Il limitatore di coppia impedisce il serraggio eccessivo delle viti. Il blocco del mandrino automatico consente di cambiare rapidamente la punta, mentre la struttura ergonomica con superfici antiscivolo vi consentirà di impugnare saldamente l’attrezzo per un lavoro preciso e continuo.

Grazie alla regolazione elettronica della coppia, le prestazioni potenti del motore possono essere dosate in modo preciso e facile. Inoltre la luce a LED integrata offre un’illuminazione ottimale della zona di lavoro e una buona visibilità.

Nel pacchetto in promozione è incluso il potentissimo caricatore Power X Twin Charge 3A. Il dispositivo permette di caricare contemporaneamente le due batterie PXC da 18 Volt in dotazione, così da averle sempre a disposizione in qualsiasi evenienza.

Ad oggi su Amazon il Trapano avvitatore Einhell, con annesso caricabatterie, è disponibile con lo sconto bomba del 37%. Ciò vuol dire che lo potrete acquistare a soli 158 euro, risparmiando quasi 100 euro sul prezzo di listino: un’occasione pazzesca da non perdere!

