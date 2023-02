CROLLA IL PREZZO del Tablet Xiaomi: oggi lo paghi 100 EURO IN MENO

Ancora per poco il dispositivo di ultima generazione è in super offerta su Amazon: approfittane subito!

Il tablet leggero e portatile, ottimo da utilizzare sia a casa che in ufficio, ora può essere tuo ad un prezzo davvero imbattibile. Parliamo dello Xiaomi Book S Tablet, ad oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto incredibile del 14%.

Potrai acquistare il dispositivo prezioso e super performante a soli 599 euro, risparmiando ben 100 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed il pagamento può essere effettuato anche in comode rate mensili da meno di 100 euro. La promozione è limitata quindi approfittane il prima possibile!

Xiaomi Book S Tablet: caratteristiche e funzionalità

Lo Xiaomi Book S Tablet offre un’esperienza di funzionamento fluida, perfetta per l’utilizzo a casa o il lavoro in ufficio e in viaggio.

È dotato dell’innovativo processore Snapdragon 8cx Gen 2 e di memoria RAM ad alta velocità da 8 GB. Il display touchscreen da 12,4 pollici consente di visualizzare più informazioni, mentre la risoluzione WQHD+ 2560×1600 garantisce dettagli mozzafiato. In più, grazie alla luminosità fino a 500 nit, lo schermo rimane chiaro e visibile anche in ambienti luminosi offrendo sempre colori vividi e realistici.

Il dispositivo dispone di una fotocamera anteriore che acquisisce video a 1080p e due microfoni che supportano la tecnologia ECNS, quindi con cancellazione dell’eco e soppressione del rumore. Ha anche due potenti altoparlanti che offrono un’esperienza audio stereo immersiva e coinvolgente, garantendo un’ottima qualità audio.

Lavorare anche per tutto il giorno con il pc non sarà più un problema in quanto la sua autonomia è altissima e la durata della batteria può superare le 13 ore. In più nella promozione è inclusa anche la Xiaomi Smart Pen perfetta per disegnare, scrivere o scarabocchiare tutto ciò che si vuole con la massima precisione.

Sfrutta adesso l’offertona Amazon per avere un tablet super funzionale e comodo! Ad oggi lo Xiaomi Book S Tablet è disponibile con uno sconto incredibile del 14%. Ciò vuol dire che potrai acquistarlo a soli 599 euro, risparmiando ben 100 euro sul prezzo di listino, inclusa spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.