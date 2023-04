CROLLA IL PREZZO del Samsung Galaxy Watch5: oggi lo paghi 100 EURO IN MENO

L'orologio smart è dotato di specifiche tecniche di alto livello che lo rendono ideale per chi ha uno stile di vita attivo e vuole sempre essere connesso.

Se sei alla ricerca di un orologio smart che ti permetta di tenere sotto controllo la tua attività fisica, ricevere notifiche e controllare il tuo smartphone senza doverlo estrarre dalla tasca, non perdere l’offerta su Amazon per il Samsung Galaxy Watch5 a soli 190€ con il 36% di sconto!

Questo dispositivo è dotato di specifiche tecniche di alto livello che lo rendono ideale per chi ha uno stile di vita attivo e vuole sempre essere connesso. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out.

Samsung Galaxy Watch5: il compagno ideale per i tuoi allenamenti

Il prezzo originale del Samsung Galaxy Watch5 è di 299€, ma grazie all’offerta di Amazon puoi acquistarlo a soli 190€, risparmiando il 36% sul prezzo originale. Si tratta di un’occasione da non perdere, considerando le prestazioni di questo prodotto e il suo prezzo conveniente.

Il Samsung Galaxy Watch5 ha un design elegante e resistente all’acqua e alla polvere, che lo rende perfetto per l’uso quotidiano. Il dispositivo ha un display AMOLED da 1,4 pollici con una risoluzione di 360×360 pixel, che offre colori brillanti e dettagli nitidi. Inoltre, è dotato di un processore Exynos 9110 e 1,5 GB di RAM, che garantiscono prestazioni elevate e un’esperienza fluida e senza problemi.

L’orologio smart ha molte funzioni utili per la tua attività fisica, come il monitoraggio del battito cardiaco, la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, il monitoraggio del sonno e la valutazione della tua attività fisica giornaliera. Il dispositivo è anche dotato di GPS, che consente di monitorare la tua posizione e tracciare il tuo percorso durante l’attività fisica.

In conclusione, se sei alla ricerca di un orologio smart che ti permetta di tenere sotto controllo la tua attività fisica e di rimanere connesso ovunque tu sia, il Samsung Galaxy Watch5 è la scelta giusta per te. Grazie all’offerta su Amazon, puoi acquistarlo a soli 190€, risparmiando il 36% sul prezzo originale. Non perdere questa occasione, approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.