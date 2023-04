CROLLA IL PREZZO del Samsung Galaxy Watch5: corri su Amazon

Lo smartwatch in super sconto è il dispositivo ideale per monitorare la tua salute, tenerti aggiornato sulle notifiche, supportarti negli allenamenti e molto altro ancora.

In vista dell’estate e della prova costume, finalmente avete ripreso la buona abitudine di allenarvi costantemente? Allora non potete farvi scappare lo smartwatch in grado di supportarvi in qualsiasi attività fisica, sai all’aperto che al chiuso! Amazon ha appena lanciato un’offerta straordinaria sul Samsung Galaxy Watch5 44mm: soli 239 €, con uno sconto del 27% sul prezzo originale.

Non perdere l’opportunità di aggiudicarvi uno degli smartwatch più avanzati sul mercato a un prezzo mai visto prima. Affrettati, l’offerta è limitata nel tempo!

Samsung Galaxy Watch5 44mm è il compagno di allenamento ideale

Il Samsung Galaxy Watch5 44mm offre una serie di specifiche tecniche all’avanguardia che lo rendono un dispositivo ideale per monitorare la tua salute, tenerti aggiornato sulle notifiche e molto altro ancora.

Tra le principali caratteristiche troviamo:

Display Super AMOLED da 1,4 pollici : immagini nitide, colori vivaci e massima leggibilità sotto la luce del sole.

: immagini nitide, colori vivaci e massima leggibilità sotto la luce del sole. Durata della batteria fino a 5 giorn i: nessuna preoccupazione per la ricarica frequente.

i: nessuna preoccupazione per la ricarica frequente. GPS integrato : traccia con precisione la tua posizione e i tuoi spostamenti durante le attività all’aperto.

: traccia con precisione la tua posizione e i tuoi spostamenti durante le attività all’aperto. Monitoraggio della salute 24/ 7: frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue (SpO2), sonno e molto altro ancora.

7: frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue (SpO2), sonno e molto altro ancora. Funzioni sportive avanzate : oltre 90 modalità di allenamento e coaching personalizzato.

: oltre 90 modalità di allenamento e coaching personalizzato. Resistenza all’acqua fino a 50 metri : ideale per nuoto, immersioni e sport acquatici.

: ideale per nuoto, immersioni e sport acquatici. Compatibilità con smartphone Android e iOS: sincronizza i tuoi dati e ricevi notifiche direttamente sul polso.

Sii pronto a migliorare il tuo stile di vita e ad avere sempre le informazioni a portata di mano grazie a questo fantastico dispositivo. Ad oggi il Samsung Galaxy Watch5 44mm è disponibile a soli 239 € su Amazon, con uno sconto incredibile del 27%. Ricorda, l’offerta è limitata nel tempo e potrebbe esaurirsi in fretta. Cogli l’occasione e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch5 44mm ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.