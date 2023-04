CROLLA il PREZZO del Samsung Galaxy S22 Ultra su Amazon!

Acquista ora su Amazon il Samsung Galaxy S22 Ultra e sarà tuo ad un prezzo davvero piccolo!

I Samsung Galaxy sono tra gli smartphone più belli ed eleganti presenti oggi sul mercato e noi oggi abbiamo scovato per te una vera chicca: il Samsung Galaxy S22 Ultra nella bellissima colorazione Burgundy ad un prezzo davvero speciale! Se lo acquisti ora su Amazon ti costa solamente 990,55 euro, un prezzo così basso non lo trovi su nessun altro sito o negozio.

Amazon ti offre anche la possibilità di pagarlo in piccole e comode rate mensili! Non è fantastico?

Samsung Galaxy S22 Ultra, praticamente non esiste di meglio!

La confezione contiene oltre al fantastico smartphone anche il caricabatterie Samsung da 25W per la ricarica Super-Rapida, e l’utilissima S Pen integrata nel design di Galaxy S22 Ultra che puoi usare per prendere appunti, editare video direttamente dal tuo telefono e molto altro. La latenza migliorata in Samsung Notes rende ogni tratto naturale praticamente come se stessi scrivendo con l’inchiostro.

Grazie allo straordinario display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici e 1,750 nits di massima luminosità, la luce solare non è più un problema. Ideato appositamente per garantire un’elevata visibilità all’aperto, il display di questo smartphone assicura una vista chiara anche in pieno giorno.

Ma la più grande innovazione di sempre in uno smartphone è Nightography che illumina la notte con colori più vividi e rivoluziona i tuoi scatti notturni. La fotocamera da 108MP e il Super Clear Glass poi catturano più luce, più movimento e più dettagli senza riflessi o abbagli. E con i pixel più grandi di Galaxy S22 Ultra 5G e al Frame Rate automatico puoi registrare video in 8K più nitidi e ricchi di dettagli in tutte le condizioni di luce.

Hai bisogno di sapere altro? Direi proprio di no! Quindi acquista ora su Amazon il Samsung Galaxy S22 Ultra e sarà tuo ad un prezzo davvero piccolo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.