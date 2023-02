CROLLA il PREZZO del portatile HP Chromebook su Amazon

Acquista ora su Amazon il portatile HP Chromebook con il 40% di sconto.

Crolla il prezzo di un portatile fantastico, oggi puoi acquistare solo su Amazon il portatile HP Chromebook pagandolo 140 euro in meno. Hai capito bene! Grazie ad uno sconto davvero esclusivo del 40% dal costo iniziale di 349,99 euro paghi questo pc solamente 209 euro.

Un prezzo davvero irripetibile per un prodotto dalle prestazioni davvero ottime.

Portatile HP Chromebook: processore Intel Celeron N4020, 4GB di RAM LPDDR4, eMMC da 64GB, display da 14 pollici FHD e scheda grafica Intel UHD 600

Saranno i 200 euro più ben spesi della tua vita. Il portatile HP Chromebook è davvero un prodotto di qualità con cui puoi lavorare, studiare, navigare e praticamente fare tutto quello che vuoi.

Questo pc è progettato per garantire sicurezza, maggiore protezione sul web, facilità di utilizzo, velocità in ogni condizione e una lunga durata della batteria. Dotato di processore Intel Celeron N4020 a basso consumo energetico con frequenza fino a 2,8 GHz, 4 MB di cache L2, Dual Core. Per quanto riguarda poi la memoria il portatile HP è dotato di 4GB LPDDR4 da 2400 mhz, integrata. Per un avvio istantaneo il notebook è equipaggiato con un’unità di archiviazione SSD da 64GB eMMC.

Il dispaly da 14 pollici presenta una risoluzione Full HD 1920 x 1080p, IPS, Micro-Edge, antiriflesso, 250 nits di luminosità, 45% NTSC. La tastiera presenta una colorazione nera opaca in contrasto con le linee argento naturale del case, formato Full Size, con corsa dei tasti da 1,5 mm per una digitazione confortevole e una produttività elevata.

L’autonomia di questo pc è spettacolare, con una durata fino a 12 ore e 30 minuti, utile per lavorare in mobilità senza interruzioni e grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti. Infine il portatile comprende: 2 porte USB Type-C, 1 porta USB 3.0, e Jack Audio Cuffie/Microfono. E puoi portarlo ovunque perché pesa solamente 1,46 kg e ha uno spessore di soli 1,79 cm.

Non aspettare troppo perché le scorte sono limitate e l’offerta davvero ghiotta. Acquista ora su Amazon il portatile HP Chromebook con il 40% di sconto.

