CROLLA IL PREZZO del Notebook Lenovo: solo per oggi SCONTO DI 200 EURO!

Approfitta al più presto dell'offerta pazzesca di Amazon sul pc portatile di ultima generazione

Con questo pc portatile sarà semplice e piacevole lavorare da remoto a casa, seguire la didattica a distanza o semplicemente godervi i vostri prodotti di intrattenimento preferiti. Parliamo del Notebook Lenovo IdeaPad 3, oggi in mega offerta su Amazon con uno sconto incredibile del 29%.

Potrete acquistare il pc a soli 499 euro, risparmiando addirittura 200 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile riceverlo già domani direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Ordinatelo subito e potrete pagarlo anche in comode rate con Cofidis al check-out!

Notebook Lenovo IdeaPad 3: tutte le funzionalità

Il Notebook Lenovo IdeaPad 3 garantisce prestazioni perfette sia per i vostri progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano.

È dotato di un Display 15.6 pollici Full HD IPS con bordi ultrasottili su tutti e quattro i lati, risoluzione 1920×1080 e luminosità massima di 300nits per offrire una visualizzazione perfetta dei contenuti in ogni condizione. La memoria interna da 256 GB espandibile fino a 512 GB permette di avere tutto lo spazio necessario dove archiviare documenti di lavoro in velocità e sicurezza.

I processori Intel Core di undicesima generazione sono così potenti da eseguire anche le app più impegnative in modo rapido e funzionale così da garantire sempre la massima produttività. Il dispositivo è anche leggerissimo e super sottile, comodo da inserire in borsa ed essere trasportato dovunque.

Per garantire la massima privacy, il laptop è dotato di un otturatore che evita l’ansia di dover controllare continuamente se la webcam è ancora attiva dopo una videochiamata. In aggiunta è possibile anche attivare l’impronta digitale smart per tenere al sicuro tutti i dati personali.

La mega offerta di oggi sul Notebook Lenovo IdeaPad 3 è davvero imperdibile: su Amazon è disponibile con uno sconto bomba del 29%, quindi a soli 499 euro. Approfittatene il prima possibile per risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino!

