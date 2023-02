CROLLA IL PREZZO del Mini PC di ultima generazione, ancora POCHISSIMI a disposizione

Cogli al volo l'offerta lampo di Amazon: i dispositivi stanno andando a ruba!

Siete alla ricerca di un micro computer da usare sia a casa che in ufficio e che vi offra un grande spazio di archiviazione per contenere tutti i vostri file? Abbiamo il prodotto che fa per voi ad un prezzo davvero stupefacente! Si tratta del Mini PC marcato NiPoGi, ad oggi in offerta top su Amazon con uno sconto eccezionale del 15%.

Il dispositivo è acquistabile a soli 329 euro, quindi con un risparmio di quasi 60 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili da meno di 100 euro con Cofidis al check-out. In più fino a domani potrete usufruire di un ulteriore coupon di sconto pari a 70 euro: la promozione è valida ancora per pochissime ore, approfittatene il prima possibile!

Mini PC NiPoGi: caratteristiche e funzionalità

Grazie al processore Intel di 12a generazione, il Mini PC marcato NiPoGi risulta ideale per il lavoro domestico, l’ufficio e il divertimento con qualsiasi file multimediale.

È dotato di un ampio spazio di archiviazione per salvare file di grandi dimensioni, migliorare la velocità di esecuzione e rendere il lavoro più efficiente. In più supporta l’espansione flessibile dello spazio di archiviazione aggiungendo SSD/HDD SATA da 2,5 pollici o inserendo un disco rigido mobile.

La grafica Intel UHD integrata garantisce un’elaborazione più rapida delle immagini e una riproduzione video 4K. La connessione wireless è affidabile e stabile: in questi modo la navigazione internet è velocissima, si possono guardare film senza buffering e scaricare i file in modo fluido.

Creare una potente stazione di lavoro con questo dispositivo sarà un gioco da ragazzi: basterà collegare il monitor da WiFi o Ethernet ed utilizzare una tastiera wireless con un mouse attraverso il bluetooth 4.2.

Ad oggi il Mini PC marcato NiPoGi è in offerta top su Amazon con uno sconto eccezionale del 15%, quindi potrete acquistarlo a soli 329 euro. In più fino a domani è disponibile un ulteriore coupon di sconto pari a 70 euro: l’occasione è davvero imperdibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.