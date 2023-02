Crolla il prezzo del Microsoft Surface Pro 9

Un computer può trasformarsi in un tablet? Con Microsoft Surface Pro 9, questo è possibile. A meno di 1000€, 2 prodotti in 1

La tecnologia è parte integrante della tua vita? Cerchi sempre il meglio nell’elettronica? E allora, non puoi non acquistare questo fantastico Microsoft Surface Pro 9, ad un prezzo super scontato. Solo su Amazon, lo trovi a 900,73€. Meno di 1000€, da pagare anche in comode rate mensili, grazie a Cofidis, per un prodotto che vale la pena provare. Affrettati, i pezzi disponibili sono pochi.

Più veloce delle generazioni precedenti, il processore Intel Core di 12a generazione, con grafica Intel Iris Xe cambierà il modo in cui gli utenti sperimentano i progressi in termini di produttività, giochi e streaming.

La flessibilità di un tablet si unisce alla funzionalità di un PC: il risultato è il nuovo Microsoft Surface Pro 9

Surface Pro 9 è pensato per garantirti un’efficienza ovunque tu ti trovi. Ha più di 15 ore di autonomia. In pochi passi, potrai avere una tavola da disegno, da quello che apparentemente è un semplice computer. E’ proprio questa la magia di questo prodotto.

Separatamente, potrai acquistare anche gli accessori adatti al Surface Pro 9, come la tastiera, dotata di scomparto per riporre e ricaricare la penna Surface Slim Pen 2.

Amazon, ti offre un’ulteriore possibilità di risparmio, perché ti permette di acquistare il prodotto usato, ma in ottime condizioni, come se fosse nuovo, a soli 891,72€. Questo perché Microsoft Surface Pro 9 è davvero un prodotto da avere, da non lasciarsi sfuggire, ed ogni offerta è buona per ordinarlo.

La comodità di utilizzarlo in entrambi i modi, come se non avessi acquistato un solo dispositivo, ma ben due. Ha altissime prestazioni. Puoi personalizzare il tuo Surface Pro 9 con accessori di diverso colore, come Zaffiro e Foresta, un blu e un verde unici, che rendono il prodotto ancora più accattivante.

Acquista Microsoft Surface Pro 9, approfittando dell’imperdibile promozione di Amazon. A meno di 1000€, un prodotto unico nel suo genere, un 2 in 1 pratico e funzionale. Non perdere altro tempo, e regalati la qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.