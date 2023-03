CROLLA IL PREZZO del MacBook Pro: oggi lo paghi 330 EURO IN MENO

Ancora per pochissimo puoi acquistare il gioiellino della Apple con uno sconto pazzesco!

Finalmente crolla il prezzo del pc portatile che avete sempre desiderato! Ad oggi il MacBook Pro Apple 2022 è disponibile in offerta pazzesca su Amazon con uno sconto mai visto del 20%.

Il dispositivo super prestante e velocissimo può essere vostro a soli 1.299 euro, con risparmio assurdo di 330 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in 12 comode rate da poco più di 100 euro al mese con Cofidis al check-out. In più, per velocizzare i tempi di consegna, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 al mese. L’occasione è imperdibile ma fate in fretta perché gli articoli stanno per terminare!

MacBook Pro Apple 2022: potenza, velocità e versatilità nel pc portatile top di gamma

Il MacBook Pro Apple 2022 oggi in offertona su Amazon è il top di gamma da utilizzare sia per impegnativi progetti lavorativi che per divertirsi con qualsiasi contenuto di intrattenimento.

Grazie alla nuovissima CPU 8-core e a 24 GB di memoria unificata, è ideale per fare tutto ciò che si vuole alla massima velocità. In più, sfruttando il sistema di raffreddamento attivo, il dispositivo può sostenere livelli di performance professionali senza fare una piega. Al contempo la sua autonomia è elevatissima grazie alla batteria che permette fino a 20 ore di utilizzo no-stop.

È dotato di un Display Retina da 13,3″ con luminosità di 500 nit e ampia gamma cromatica P3, per immagini brillanti e dettagli incredibili. Allo stesso modo garantisce videochiamate più realistiche che mai grazie alla videocamera FaceTime HD a 1080p e ai tre microfoni in array.

Ad oggi il MacBook Pro Apple 2022 è disponibile in offerta pazzesca su Amazon con uno sconto mai visto del 20%. Ancora per poco potrete acquistarlo a soli 1.299 euro, risparmiando addirittura 330 euro sul prezzo di listino. Un’occasione così è davvero da cogliere al volo!

