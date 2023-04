CROLLA IL PREZZO del Google Pixel 6a: l’OFFERTONA solo su Amazon!

Lo smartphone garantisce prestazioni elevate ad un costo davvero conveniente, ma la promozione è a tempo limitato quindi bisogna coglierla al volo.

È ora di sostituire il tuo cellulare ma non vuoi spendere un capitale? Allora ti consigliamo senza dubbio il Google Pixel 6a, oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 24%!

Potrai acquistarlo a soli 346,95 € e pagarlo in come rate mensili a tasso zero con Cofidis al check-out. L’offerta è limitatissima quindi non c’è tempo da perdere, fai subito il tuo ordine!

Google Pixel 6a: prestazione elevate ad un prezzo super scontato

Il Google Pixel 6a è dotato di alcune delle migliori specifiche tecniche sul mercato degli smartphone. Il processore Qualcomm Snapdragon 765G offre prestazioni elevate e veloci, mentre la memoria interna da 128 GB e la RAM da 6 GB garantiscono un'esperienza fluida e senza problemi. Inoltre, il display OLED da 6,2 pollici offre una risoluzione nitida e dettagliata, con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz per una visualizzazione fluida e senza sfarfallii.

Il Google Pixel 6a offre anche una fotocamera posteriore da 12,2 MP e una fotocamera frontale da 8 MP, entrambe dotate di funzioni avanzate come la modalità notturna e la stabilizzazione dell'immagine. Inoltre, il telefono è dotato di un sistema operativo Android 12 personalizzato con l'interfaccia utente Pixel, che offre una vasta gamma di funzionalità personalizzate e miglioramenti delle prestazioni.

Inoltre, il Google Pixel 6a offre una batteria da 4680 mAh con la tecnologia di ricarica rapida a 18 W, che consente di caricare il telefono rapidamente e in modo efficiente. Il telefono è inoltre dotato di una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dati, e di un jack per le cuffie da 3,5 mm per un'esperienza audio di alta qualità.

Insomma, il Google Pixel 6a è la scelta giusta per qualsiasi tipologia di esigenza! Oggi lo trovi su Amazon a soli 346,95€ con uno sconto del 24% sul prezzo originale. Acquistalo subito e goditi un’esperienza di smartphone di alta qualità a un prezzo super conveniente!

