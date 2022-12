CROCKPOT: il piacere della cottura lenta senza sprecare gas

Riscopri il piacere del cibo cotto alla perfezione grazie alla lunga e lenta cottura, ma senza sprecare gas: oggi la Crockpot slow cooker è in offerta su Amazon al 41% di sconto. Idea regalo perfetta per risparmiare.

Cosa c’è di più buono di un ottimo spezzatino di carne cotto per tante ore, a fuoco basso, per renderlo succoso e morbidissimo al punto giusto? Soprattutto in occasione del pranzo di natale o per la cena della vigilia, queste prelibatezze sono amate da tutti. L’unico problema è che ci vuole davvero tanto tempo per cucinarle, e a volte la lenta cottura comporta non solo la necessità di stare sempre in casa a controllare l’andamento della pietanza, ma anche un consistente spreco di gas. Ma a tutto questo c’è una soluzione…

La Crockpot, anche conosciuta come pentola per cottura lenta o slow cooker, è un elettrodomestico per chi ama il cibo cucinato ad arte e lentamente, come ad esempio ragù di carne, spezzatini, gulash e tanto altro ancora. Questo modello ha una capienza di quasi 6 litri, perfetto per cucinare per 6 o 8 persone. Dotata di spegnimento automatico e 2 impostazioni di cottura, potrai inserire gli ingredienti e uscire di casa mentre lei pensa a tutto.

Cottura lenta e sistema automescolante

La pentola interna in ceramica e coperchio con chiusura a clip sono lavabili in lavastoviglie, e il timer countdown mantiene il cibo in caldo anche a fine cottura. Per avere la cena sempre pronta, cotta per 6/8 ore oppure in 4 ore nella funzione veloce.

Non attendere oltre: acquista la Crockpot ufficiale per cucinare in maniera lenta e ottima approfittando del 41% di sconto pagandola solamente 76.99€. Il regalo di natale perfetto, per te o per gli amanti della cucina.

