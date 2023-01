Crea la tua palestra domestica con la Panca pesi PIEGHEVOLE E MULTIFUNZIONALE

L'attrezzo all-in-one è disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile!

Vorresti allenarti e tenerti in forma ma non hai mai tempo per la palestra? Basterà creare un piccolo angolo per gli allenamenti direttamente a casa tua utilizzando questa Panca pesi pieghevole marcata CITYSPORTS, ad oggi in super offerta su Amazon con uno sconto top del 31%.

Potrai acquistare l’attrezzo multifunzionale a soli 74,99 euro, risparmiando quasi 40 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita e puoi richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Panca pesi pieghevole CITYSPORTS: modella braccia e addome con un solo attrezzo

La panca multifunzione pieghevole CITYSPORTS è ideale per un allenamento completo a casa per modellare le braccia e l’addome.

È realizzata in acciaio di alta qualità e verniciata a polvere antigraffio per renderla un supporto robusto per una varietà di esercizi. L’attrezzo è dotato di due cinghie e un comodo cuscino in memory foam ad alta densità che fornisce supporto e protezione per molteplici attività di allenamento.

Dispone di 7 livelli di schienale, 7 altezze del cuscino e due 2 posizioni di regolazione della caviglia in modo da poter passare facilmente dalla posizione diritta a quella piatta e inclinata durante la sessione. In questo modo ci si può sbizzarrire e personalizzare al massimo gli allenamenti in base alle proprie esigenze.

Lo strumento multifunzionale all-in-one è pieghevole, compatto e salvaspazio quindi ideale per gli appartamenti in quanto può essere riposto in qualsiasi angolo della casa senza dare ingombro. Grazie alle sue caratteristiche e funzionalità, può essere sfruttato sia dai professionisti che dai principianti alle prime armi con allenamenti più duri.

Se volete tenervi in forma con una palestra domestica da sfruttare in mille modi, non fatevi scappare l’offerta Amazon sulla Panca pesi pieghevole marcata CITYSPORTS. L’attrezzo è acquistabile con uno sconto top del 31%, quindi a soli 74,99 euro compresa spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.