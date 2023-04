COUPON RICCO, mi ci ficco: friggitrice ad aria Ultenic a poco più di 100€

La friggitrice ad aria Ultenic XL ti aspetta su Amazon con un coupon dal valore di 20€ da applicare, per un grande risparmio.

Amazon ti dà la possibilità di applicare, al momento dell’acquisto, un coupon dal valore di 20€, su questa friggitrice ad aria Ultenic. Il risparmio c’è e si vede, ma fai in fretta, perché lo sconto dura solo per pochi giorni ancora. Acquista il prodotto a 109,99€.

Oltre alla possibilità di risparmio, Amazon ti consente anche di pagare il prodotto in comode rate mensili. Una possibilità da sfruttare, perché riceverai comunque il tuo prodotto nel giro di pochi giorni, ma potrai pagarlo un po’ per volta.

Friggitrice ad aria Ultenic: la capienza è grande tanto quanto il risparmio

La friggitrice ad aria Ultenic è il ritratto del risparmio: cuoce gli alimenti il ​​50% più velocemente rispetto ai forni tradizionali, e questo ti farà risparmiare energia elettrica, e utilizza il 90% in meno di olio rispetto alla frittura tradizionale. In questo modo, porterai in tavola il gusto, senza rinunciare a uno stile di vita sano, e potrai anche cuocere in meno tempo i tuoi alimenti. Contrariamente al classico forno elettrico, la friggitrice non ha bisogno di essere preriscaldata, ma raggiunge subito la temperatura da te impostata. Possiede 11 programmi preimpostati, preriscaldamento e mantenimento in caldo. Un vero must da avere in cucina, per facilitare le tue ricette. Che tu sia alle prime armi, o che non abbia molto tempo da dedicare ai fornelli, la friggitrice ad aria risolverà tutti i tuoi problemi: inserisci l’alimento, seleziona gradi e temperatura, e al resto pensa a tutto lei.

Il cestello XL, poi, ti consente di preparare degli ottimi manicaretti per tutta la famiglia. Potrai anche controllarla da remoto, in quanto ti basterà connettere il dispositivo al wifi e la friggitrice si azionerà. Ultenic ti offre anche un ricettario dal quale attingere per prendere spunto e sorprendere i tuoi ospiti con delle appetitose novità. Pulirla sarà semplicissima, perché il cestello è rimovibile e può essere lavato in lavastoviglie. Dunque, sarà facile sia la cottura che la pulizia. Uno strumento migliore di questo non riuscirai a trovarlo, per la tua cucina.

Ancora ci stai pensando? Il coupon da 20€ ti aspetta sul sito, ma non farlo attendere troppo. Acquista subito la friggitrice ad aria Ultenic, su Amazon. La tua cucina non sarà più la stessa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.