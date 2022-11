Cottura semplice e veloce con la piastra a induzione portatile: l’OFFERTA su Amazon

È dotata di 9 modalità di potenza e di temperatura regolabili, oltre a 4 menù già impostati per un avvio rapido

Cucinare in modo più pratico e sostenibile? Abbandonate i classici fornelli a gas e optate per questa comodissima Piastra a induzione portatile della AMZCHEF. Su Amazon è possibile acquistarla in offerta con uno sconto del 20% quindi a soli 63,99 euro.

Il prodotto all’avanguardia, oltre a semplificare la vita quotidiana in cucina, cucina con velocità una vasta gamma di piatti ed ha un design sottile ed elegante che dona un tocco moderno all’ambiente.

Come cucinare con la piastra a induzione portatile

La Piastra a induzione portatile della AMZCHEF è un ottimo alleato in cucina in quanto può essere utilizzata per cucinare in modo rapido qualsiasi piatto senza neanche sporcare il piano cottura. È dotata di 9 modalità di potenza e di temperatura regolabili a proprio piacimento (con potenza di minimo 300 W e massimo 2000 W). In questo modo si possono sperimentare tantissime tecniche di cottura: dalla fusione del cioccolato alla salsa bollente, passando per la grigliatura della bistecca e la bollitura rapida dell’acqua. Oltre a personalizzare la potenza e la temperatura, è possibile anche scegliere tra 4 menu già impostati per un avvio rapido come soffriggere e far bollire.

L’utilizzo di una doppia bobina di riscaldamento garantisce un riscaldamento rapido e tempi di cottura più veloci. La bobina, inoltre, è distribuita in modo omogeneo per garantire una cottura del cibo uniforme. Ovviamente il piano è compatibile solo con pentole magnetiche, come ferro, ghisa, acciaio inox e ghisa smaltata. Il dispositivo utilizza il sistema di ventole turbo che non solo migliora l’effetto di dissipazione del calore, ma crea anche un ambiente di cottura silenzioso.

Funzionalità a parte, la Piastra a induzione portatile della AMZCHEF è leggera e compatta, ha un design sottile ed elegante ed occupa uno spazio minimo in casa. Inoltre la superficie è composta da cristalliti di alta qualità con una texture opaca avanzata. Se volete farvi o fare un regalo, non fatevi scappare l’offerta Amazon: ad oggi con uno sconto del 20% la pagherete solo 63,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.