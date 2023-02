Cottura più lenta, piatto più gustoso, con Crockpot

La pentola per cottura lenta Crockpot ti permetterà di risparmiare sull'elettricità e gustare piatti dal sapore unico e naturale

Riscopri il piacere di assaporare un alimento che preserva il suo gusto originale e le sue proprietà genuine, grazie alla pentola per cottura lenta Crockpot. Una vera innovazione nel campo della cucina, ad un prezzo super scontato Amazon: soli 44,99€ per questo gioiellino rosso fiammante.

Con il 36% di sconto, questa pentola slow cooker sarà tua. La capienza ti permette di preparare un pasto da leccarsi i baffi per ben 4 persone. Potrai sperimentare nuove ricette ed invitare i tuoi cari, per far assaporare loro un metodo diverso di fare cucina. Inoltre, la pentola interna è in materiale ceramico, ed è estraibile dalla base, per essere utilizzata anche in forno, a mo’ di tortiera, oppure essere lavata in lavastoviglie.

Pentola per cottura lenta Crockpot, economica e conveniente

Utilizzare una pentola Crock-Pot è fino a quattro volte più economico delle normali cotture in forno, induzione o gas. La bassa temperatura di cottura garantisce risultati eccellenti. Una delle peculiarità di questa pentola è il fatto di poterla utilizzare quando vuoi, anche durante la notte, o quando sei fuori casa, così da trovare il pasto pronto al tuo ritorno. La cottura lenta, infatti, non rischierà di danneggiare o bruciare gli alimenti, e ti garantirà un piatto gustoso. Il basso assorbimento elettrico ti consente di utilizzarla senza sensi di colpa, perché non avrai sorprese in bolletta.

Puoi scegliere tra 2 modalità di cottura: Low, programma di cottura tradizionale, oppure High, cottura più rapida, che dimezza i tempi di preparazione. La funzione Warm aiuta, invece, a mantenere in caldo gli alimenti. Tutte le qualità di carne e verdura verranno preservate, senza perdersi o evaporare. E’ proprio questo il bello della pentola per cottura lenta, ovvero il fatto di trattare con cura i cibi, e portarli nel piatto in modo più genuino possibile, senza snaturarli.

All’interno della confezione, troverai anche 3 utensili da cucina utilissimi per aiutarti a gestire al meglio il cibo. Se vuoi risparmiare ancora, sappi che Amazon ti dà la possibilità di acquistare la Slow Cooker di Crockpot usata, in buone condizioni. Che sia nuova, o già usata, la pentola per cottura lenta è un vero affare, ed Amazon ti offre l’opportunità di risparmiare, con degli sconti che fanno invidia agli altri siti. Non perdere tempo, e scegli l’opzione che fa per te.

