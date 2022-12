Cottura nutriente a bassa temperatura con il Sous Vide SUPER SCONTATO!

È l'alleato ideale per cucinare alla perfezione cibi succulenti senza alterarne le proprietà nutritive

Il Sous Vide è un sistema di cottura semplice e preciso, utilizzato nei migliori ristoranti, per raggiungere sempre risultati perfetti. In questo modo i cibi, immersi in un recipiente pieno d’acqua e cotti ad una temperatura bassa e sempre controllata, hanno più sapore e conservano maggiormente le loro proprietà nutrizionali. Anche a casa è possibile riprodurre questa tipologia di cottura con il Sous Vide di KEAWEO, oggi disponibilesu Amazon con uno sconto conveniente dell’11%.

La spedizione è completamente gratuita, ed è possibile ottenere un ulteriore sconto di 10 euro sul prezzo di base: affrettatevi perché questa promozione aggiuntiva è valida fino al 4 dicembre 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

Cibi più sani e nutrienti con il Sous Vide di KEAWEO

KEAWEO Sous Vide è un sistema di cottura a bassa temperatura per alimenti sottovuoto. Oltre a controllare la cottura degli alimenti rendendoli ancora più gustosi, non altera le loro proprietà nutrizionali.

Il componente chiave è realizzato in lega di alluminio per proteggere il motore ad alta precisione in modo sicuro e garantirne inoltre la silenziosità. Le parti a contatto con l’acqua non contengono plastica e sono in acciaio inossidabile privo di tossine. Il corpo è rivestito con finitura a specchio tipo pianoforte che risulta elegante ma anche facile da pulire.

Il pannello di controllo LCD è a temperatura controllata da 25℃ a 95 ℃ con un intervallo minimo di 0.1 ℃. L’elettrodomestico è dotato di controllo preciso del tempo (0-99 h) e funzione di temperatura costante così da monitorare il livello di cottura senza difficoltà. Inoltre, grazie alla funzione menù, è possibile impostare orari e temperature predefinite per cuocere carne, pesce, verdure e uova.

Che tu sia un principiante o uno chef esperto, KEAWEO Sous Vide è l’alleato perfetto per cucinare alla perfezione cibi succulenti e nutrienti. Ad oggi è disponibile su Amazon con uno sconto conveniente dell’11% al quale è possibile applicare un ulteriore coupon di 10 euro (valido fino al 4 dicembre 2022).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.