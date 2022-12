Cottura a bagnomaria sana e nutriente con il Roner professionale in SUPER OFFERTA

L'elettrodomestico ideale per cucinare gli alimenti in maniera precisa senza alterarne né gusto né vitamine presenti

I roner da cucina permettono la cottura a bagnomaria dei cibi, regolabile attraverso un termostato. Gli alimenti, grazie all’acqua portata alla temperatura scelta, vengono cotti in maniera precisa senza alterare vitamine e nutrienti. Se ne siete sprovvisti, su Amazon è disponibile il Roner professionale targato Inkbird con uno sconto eccezionale del 27%.

La spedizione è gratuita e, scegliendo l’elettrodomestico, è possibile accedere ad un’ulteriore promozione che prevede uno sconto aggiuntivo del 5% acquistando 3 prodotti dello stesso marchio, e uno sconto del 10% acquistandone dai 5 in su.

Cottura sana a bagnomaria con il Roner professionale Inkbird

Il Roner professionale Inkbird è l’elettrodomestico perfetto per cucinare i cibi in modo sano senza alternarne né gusto né presenza di vitamine.

Il suo motore da 1000W permette all’acqua di circolare a 360° e riscaldarsi velocemente e costantemente, garantendo omogeneità di cottura. È utilizzabile all’interno di pentole o casseruole, ed è adatto alla cottura di tutti gli alimenti. Il range di temperature possibile è 25°-99°C con accuratezza di 0.1°C. Il timer può essere settato fino a 99h e 59m. Il roner smette di funzionare in caso il livello dell’acqua sia minore del minimo necessario. In più è presente anche un comodo segnale al raggiungimento della temperatura target.

La sua modalità d’uso è semplicissima: basta riempire una pentola a bordi alti con l’acqua e inserirlo al suo interno con il cibo inserito in una busta sottovuoto o in contenitore di vetro. Successivamente bisognerà solo impostare la temperatura e il timer. La gestione della cottura risulta ancora più facile associando lo strumento all’app Inkbird Pro. Sfruttando in segnale Wi-fi si potrà monitorare il funzionamento del roner controllando il tempo di cottura e la temperatura raggiunta.

Si tratta, quindi, di un ottimo alleato in cucina per chi vuole optare per una alimentazione sana e nutriente. Ad oggi su Amazon il Roner professionale targato Inkbird è acquistabile con uno sconto eccezionale del 27% e spedizione gratuita.

