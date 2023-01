Carnevale…BAU: i migliori COSTUMI PER CANI (e gatti)

A carnevale ogni scherzo vale… anche quelli fatti ai nostri amici a quattro zampe! Hai mai pensato di vestire il tuo cane o il tuo gatto in maniera divertente? Scopri i migliori costumi in vendita su Amazon.

Immagina di scegliere il perfetto vestito per festeggiare carnevale e di dover portare il tuo cagnolino in strada… perché non vestire anche lui? Non solo ovviamente, ce n’è per tutti. Anche per il micione casalingo! Scopri queste proposte esilaranti.

Costume bambola assassina per cani

Disponibile nella taglia Medium o Large, questo costume farà letteralmente sbellicare dalle risate chiunque incontri il to cagnolino. Costa solo 29.99€ e lo lascia libero nei movimenti pur essendo molto strutturato.

Criniera da leone per cani

Un costume completo per il tuo cagnolone ti sembra troppo? Opta per una simpatica criniera a sole 11,99€, regolabile grazie alla banda elastica e fatta di materiale non irritante.

Costume da Spiderman per cani

Il tuo amichevole Spiderman di quartiere… ma a quattro zampe! Questo costume trasformerà il tuo cucciolo nel supereroe più amato dei fumetti. Disponibile dalla taglia XS alla taglia XXL, per ogni cagnolino e cagnolone.

Completo elegante con papillon per cani

Questo è un costume di carnevale per cani eleganti e sofisticati, ma può essere anche un’occasione per vestire il tuo cagnolone in previsione di una cerimonia o un evento importante! Disponibile dalla taglia S alla taglia XXL, perfetto per ogni esigenza.

COSTUME PIRATA PER IL TUO GATTO

Impossibile non ridere di fronte al tuo micio con questo costume da corsaro, completo di cappello e uncino! Indossandolo, il tuo gatto sembrerà davvero camminare su due zampe per sole 20€ grazie allo sconto del 5%.

Irresistibili e divertenti: scegli quello che ti fa più ridere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.