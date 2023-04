COSTA SOLO 3€ questo Kit PAZZESCO di cui non potrai più fare a meno! Scoprilo su Amazon!

Ma ci credi!? Solo 3€ per questo fantastico kit di pulizia AIRPODS Apple 3 in 1, un accessorio imperdibile a un prezzo davvero ridicolo su Amazon!

CHE BOMBA questo kit per la pulizia approfondita delle Airpods e della loro custodia, compatibile anche con altre tipologie di cuffiette auricolari ma perfette per chi ha il dispositivo Apple! Costano veramente nulla: solo 3,99€ grazie allo sconto applicato del 20%. A questo prezzo vuoi davvero lasciartele sfuggire?

Ma hai idea di quanti germi e batteri si depositino sugli auricolari wireless? Credimi, molti più i quelli che immagini! Se poi non si puliscono in maniera approfondita e si ripongono nella custodia, ecco che possono proliferare e arrecare fastidi anche alle nostre orecchie. Non solo germi però, ma anche detriti e pulviscoli di polvere che a lungo andare otturano gli auricolari non lasciando passare bene il suono… come risolvere tutto questo? Semplice: spendendo appena 3€!

Hoppac è il kit multifunzione per la pulizia delle airpods, portatile, facile da usare e dal fortissimo potere pulente. La spazzola di pulizia è composta da una spugna floccata ad alta densità, una spazzola di setola di alta qualità e una punta di metallo, che viene utilizzata per diverse aree, per una pulizia a 360 gradi senza punti morti.

3 in 1 per una pulizia davvero completa per un prezzo ridicolo: sei pronto a spendere solo 3€ per svoltare la qualità dell’audio delle tue airpods?

Per la pulizia di airpods e altri auricolari Bluetooth e le loro custodie di ricarica, in particolare per pulire gli angoli difficili da raggiungere, lasciando i tuoi airpods come nuovi, questo kit è la risposta ideale. Hoppac kit pulizia airpods fatto di ABS + acciaio inox + spugna floccata, tre strumenti utilizzati insieme per garantire la potenza di pulizia senza causare danni alle cuffie.

Ma ci stai davvero ancora pensando? Un prezzo così non tornerà mai più! Acquista subito il kit 3 in 1 per la pulizia delle Airpods a sole 3,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.