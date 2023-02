Corri su Amazon: Smartwatch con ALEXA INTEGRATA ad un PREZZO MAI VISTO

L'orologio intelligente in offerta supporta più di 120 modalità sportive ed offre fino a 15 giorni di autonomia

Se avete voglia di rimettervi in forma con del sano allenamento quotidiano, che sia in palestra o all’aria aperta, abbiamo l’alleato prezioso che può supportarvi in ogni tipologia di attività fisica. Parliamo dello Smartwatch marcato Amazfit, ad oggi in super offerta su Amazon con uno sconto top del 14%.

L’orologio intelligente, che ha anche Alexa integrata, è disponibile a soli 85 euro con spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. Per velocizzare ancora di più le tempistiche, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili.

Smartwatch Amazfit, l’alleato perfetto per i vostri allenamenti e non solo

Lo Smartwatch marcato Amazfit è dotato di un ampio display HD AMOLED da 1,65 pollici che offre un’alta risoluzione per un’esperienza visiva impeccabile e coinvolgente.

Il dispositivo può monitorare i dati inerenti a più di 120 sport diversi, così da soddisfare le esigenze di chiunque in qualsiasi attività fisica. Inoltre, grazie alla funzione di riconoscimento intelligente, è in grado di individuare automaticamente 7 modalità sportive.

Supporta 5 sistemi di posizionamento satellitare e utilizza la tecnologia brevettata dell’antenna a polarizzazione circolare per migliorare le prestazioni di posizionamento e di precisione. In questo modo potrete monitorare ogni movimento e distanza anche in grandi spazi aperti.

Il sistema di gestione della batteria completamente ottimizzato offre fino a 15 giorni di autonomia quindi potrete allenarvi a lungo senza rimanere a secco di energia. Oltre all’attività fisica, l’orologio intelligente tiene sotto controllo anche i valori vitali della saturazione di ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca e del livello di stress generale. In più, con Alexa integrata, è possibile sfruttare semplici comandi vocali per un utilizzo ancora più semplice.

Ad oggi lo Smartwatch marcato Amazfit è in super offerta su Amazon con uno sconto top del 14%: ancora per poco potrete acquistarlo a soli 85 euro con spedizione gratuita inclusa!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.