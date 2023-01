Corri in modo sicuro, con la cintura luminosa multitasking

La cintura luminosa Victoper per corsa è l'accessorio che accompagnerà il tuo allenamento, anche nelle ore più buie

Per gli amanti della corsa, anche nelle ore buie, Victoper ha creato una cintura luminosa, per far sì che i runner vengano visti dalle automobili e non incorrano in eventuali pericoli. La trovi su Amazon ad un piccolo prezzo, e grazie al coupon del 20%, potrai risparmiare maggiormente.

Spesso, chi lavora o è fuori casa tutti il giorno, riesce a ricavarsi uno spazio dedicato all’attività fisica solamente di sera. Grazie alla cintura luminosa, non sarà più un’impresa correre di sera.

Lo sport a qualunque ora, con la cintura luminosa Victoper

Oltre ad essere un’elegante e funzionale cintura luminosa, questo fantastico accessorio è anche una borsa, nella quale riporre i beni di prima necessità, così da portare sempre con te tutto ciò che ti serve, senza rinunciare alla comodità e non ostacolando il movimento. E’ dotata di uno speciale supporto per la bottiglia d’acqua, che consente di mantenere l’idratazione durante le maratone, le escursioni e le arrampicate senza dover tenere la bottiglia in mano. Una presa per cuffie nascosta, che consente di ascoltare la musica o di parlare al telefono durante gli allenamenti.

La cintura da corsa con luce LED è stata progettata con ricarica USB, completamente ricaricabile in 2 ore, e con oltre 3-13 ore di illuminazione.

Il design a strisce riflettenti permette agli altri di vederti, e ti mette al sicuro, consentendoti di praticare sport quando vuoi. La cinghia della cintura è regolabile, per adattare la misura della vita da 29″a 48″.

È un ottimo marsupio e un perfetto faro nella notte. Acquista ora questo accessorio multitasking. La cintura luminosa Victoper ti aspetta su Amazon, scontata del 20%, con il coupon che puoi applicare al momento dell’acquisto.